„Veşti excelente! Pe baza îndeplinirii de către noi a criteriilor de aderare la Schengen, eforturile politice şi diplomatice ale Românie vor continua pentru a sprijini atingerea acestui obiectiv extrem de important pentru cetăţenii români!”, a scris ministrul de Externe într-un mesaj.

Excellent news! Based on our fulfilling of the #Schengen 🇪🇺 accession criteria, the Romanian🇷🇴 political and diplomatic efforts will continue in order to support achieving this highly important goal for the Romanian citizens! Thank you, @ABaerbock! https://t.co/kyxKi4bBpE