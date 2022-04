Comentariul a venit ca reacție la o presupusă dezvăluire legată de un grup secret de specialiști NATO, din care ar face parte și români. Agenția RIA Novosti a transmis că „într-una din suburbiile Odessei există o bază secretă a grupului de monitorizare NATO cu echipamente care vă permit să determinați coordonatele exacte ale oricărei nave din Marea Neagră pe o rază de până la 200 de kilometri. Specialiștii principali sunt angajați al unui companii militare private din România”, ar fi declarat o sursă din serviciile secrete rusești, care invoca informatori din rândul forțelor ucrainene.

"Aşadar, românii ajută regimul nazist kievean instalat la Odesa, la fel cum forţele armate ale României au ajutat forţele germane să ocupe Odesa în 1943. Se pare că cineva nu a învăţat din istorie”, a comentat Ambasada Rusiei în Africa de Sud.

Mesajul e ilustrat cu fotografii ale mareșalului Ion Antonescu și comandanți ai Armatei române în Al Doilea Război Mondial.

“A secret monitoring group of NATO comprising officials of🇷🇴PMC has commenced work in Odessa”, media report. So, Romanians help Nazi Kiev regime in Odessa, just like🇷🇴forces were helping German forces in occupying it in 1943. Apparently someone didn\"t draw lessons from history pic.twitter.com/ZAW8ReAmJN