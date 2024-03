Acuzații grave, la Liceul teoretic "Eugen Lovinescu", din Capitală. Potrivit elevilor și părinților, un cadru didactic are o tehnică agresivă de predare, elevii fiind terorizați de comportamentul său.

În plus, părinții susțin că atât ei, cât și elevii sunt terorizați, amenințați și agresați verbal.

Profesoara ar fi implicată în mai multe dosare penale.

"Am sesizat școala pentru a fi monitorizată și urmarită activitatea ei. Situatia a escaladat, îi amenință pe copii, îi agresează verbal. Și părintii sunt amenințați prin intermediul copiilor. Am fost făcuți "mitocani". Am hotărât, ca părinți, ca această oră să boicoteze activitatea, să nu intre la oră, și noi, părinții, să rămânem separat și să-i susținem pe copii", a spus mama unui elev, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Întrebată ce a spus directoarea liceului, mama elevului a replicat: "A fost monitorizată. Eu personal am depus plângere și am urmărit ce se întâmplă, mai mulți părinți au depus plângeri la nivelul școlii. Nu știu dacă s-au luat măsuri. Doamna continuă să predea la fel. Am încercat să comunicam cu ea, nu avem înțelegere."

La ora 9.30, părinții vor intra la discuții cu conducerea unității de învățământ.