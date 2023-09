Călina Toia, de 68 de ani, s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe pe 9 august 2023, acuzând o stare de slăbiciune și insuficiență respiratorie. Ulterior, după mai multe investigați a fost transferată la secția de Diabet și Nutriție. Familia femeii au observat că starea de sănătate a acesteia se alterează tot mai mult, așa că au luat legătura cu medicul.

„Mi s-a spus că are un diabet care poate fi tratat, că este în continuare investigată şi nu ar prezenta nicidecum un pericol de moarte. Am tot mers la mama în vizită și văzând starea se depreciază, am luat legătura din nou cu medicul curant care, vizibil deranjat de faptul că am indicat prin părerea mea neprofesională ca ar avea o afecţiune pulmonară. Medicul a menţionat a controlat-o la plămâni şi că nu are absolut nimic şi cine mi-a spus mie că ar avea afecţiune la plămâni a greşit”, povestește Laurenţiu Toia, fiul femeii decedate.

Familia a solicitat ca alt medic să o consulte, deoarece starea de sănătate a femeii se agravase, scrie adevarul. După ce a fost văzută de mai mulți medici, în cele din urmă s-a decis să i se administreze oxigen. Doar că instalația de oxigen nu funcționa, susține fiul pacientei decedate.

„De duminică dimineața, în jurul orei 9.00, până luni seara în jurul orei 22.00, instalația de oxigen a spitalului nu a funcționat. Acest fapt a fost constatat de medicul care a fost în seara respectivă şi a dispus aducerea unei unităţi mobile de oxigen. Acel medic a adus anumite apelative către personalul medical din acea seară, precum că <băgaţi aer de vulcanizare, de ce nu funcţionează> ?” susţine Laurenţiu Toia.

Starea de sănătate a femeii s-a înrăutățit, astfel că a fost transferată de urgență la Terapie Intensivă, unde a și decedat, din păcate, pe 26 august.

Familia femeii decedate acuză medicii de malpraxis și a depus plângeri la Direcţia de Sănătate Publică, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, la Colegiul Medicilor şi la Spitalul Județean de Urgenţă Galaţi.

Reprezentanții Spitalului Județean Galați spun că a fost începută o anchetă și că primele rezultate arată că instalația de oxigen a funcționat normal.

„A fost înfiinţată deja o comisie medicală de audit Clinic intern. Din datele preliminare putem concluziona că sursele de oxigen funcţionează în parametri normali. Aceeaşi sursa a fost folosită pentru un alt pacient fără a fi semnalate fluctuaţii de debit. Pacienta a beneficiat de la internare pentru patologia respiratorie şi diabet zaharat nou descoperit”, a explicat medicul Cristian Onişor.