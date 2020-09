Activistul rus Aleksei Navalnîi se recuperează: "Am putut să respir singur toată ziua"

În fotografie, Navalnîi apare stând în pat înconjurat de familie, iar mesajul său este că acum poate respira fără asistenţă.



"Bună. Sunt Navalnîi. Îmi este dor de voi", a scris în el în postarea care însoţeşte fotografia distribuită pe Instagram. "Încă nu prea pot să fac nimic, dar ieri (luni - n.r.) am putut să respir singur toată ziua", a subliniat el.



De cealaltă parte, şeful serviciului extern de informaţii al Rusiei, Serghei Narîşkin, a anunțat că Moscova nu are niciun stoc de Noviciok, tipul de agent neurotoxic despre care Germania spune că a fost folosit pentru otrăvirea lui Aleksei Navalnîi, adăugând că are "întrebări" de adresat Berlinului.



Stocurile "au fost distruse în acord cu protocolul şi reglementările Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice" (OIAC), a spus Narîşkin, citat de agenţiile ruse de presă, precizând că a spune contrariul reprezintă o "dezinformare".



Narîşkin a mai dat asigurări că, "atunci că Aleksei Navalnîi a părăsit teritoriul rus, el nu avea nicio substanţă toxică în corp", adăugând că Rusia are, "în această privinţă, numeroase întrebări pentru partea germană".



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus, la rândul său, că Moscova nu înţelege de ce nu a primit datele despre sănătatea opozantului pe care le-a cerut Berlinului.



Vă reamintim că lui Aleksei Navalnîi, critic neobosit al preşedintelui rus Vladimir Putin şi un proeminent militant anti-corupţie, i s-a făcut rău în timpul unui zbor intern din Siberia pe 20 august şi a fost transportat în Germania pentru tratament, în comă indusă, două zile mai târziu.



Teste de laborator realizate separat în Germania, Franţa şi Suedia au ajuns la concluzia că el a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, creat de sovietici în anii '70. Liderii europeni au cerut o explicaţie din partea Kremlinului, care neagă orice implicare.