Activistul de mediu Daniel Bodnar, acuzații grave: radiografie la piciorul greșit, după accident

Realitatea PLUS

Daniel Bodnar ar putea rămâne paralizat și acuză medicii de malpraxis.

Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta spune că medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași i-au spus că nu are nevoie de intervenție chirurgicală, după ce i-au făcut radiografie la piciorul stâng, nu la piciorul drept, unde avea fractura.

"Situația s-a complicat și chiar este nevoie de acest transfer. Pe lângă operația la coloană, am o fractură complicată la nivelul gleznei drepte, în privința căreia, inițial, în urma radiografiei efectuate la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, am fost informat că nu necesită intervenție chirurgicală, dar de fapt, ulterior am aflat că aici mi-au efectuat radiografia la nivelul gleznei stângi, nu la piciorul cu probleme, care era în gips", scrie Bodnar.