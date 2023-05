O mișcare radicală care pretinde să salveze lumea de schimbările climatice a declarat război proprietarilor de SUV-uri, încurajând publicul să saboteze în mod activ mașinile pe stradă.

Mai mult, radicalii au și un site web și un cont de Twitter unde se laudă cu acțiunile lor și îi cheamă și pe alții să li se alăture.

The Tire Extinguishers este o organizație bine pusă la punct care și-a construit un număr global de urmăritori în ultimele luni, și a atras activiști „extremiști” care doresc să scape de pe drumuri de ceea ce ei numesc vehicule „masive și inutile”.

Manifestul grupului spune că activiștii ar trebui să „incomodeze și să cheltuiască proprietarii de SUV” prin dezumflarea anvelopelor ori de câte ori este posibil.

GHENT, BELGIUM - 30 SUVS MADE SAFE ON MONDAY EVENING Latest action by Tyre Extinguishers in a posh area of Ghent, after a similar action last month. Nice work! Start a group where you are. https://t.co/cmqm5IOeg7 pic.twitter.com/Rq7TMQwSl2

„SUV-urile sunt mai mari și mai grele decât alte mașini, sunt mai poluante și folosesc mai mult combustibil”, se arată pe site-ul grupului.

„Acest lucru le face un dezastru pentru clima noastră. Cercetătorii Agenției Internaționale pentru Energie au fost șocați în 2019 să descopere că SUV-urile sunt a doua cea mai mare cauză a creșterii globale a emisiilor de dioxid de carbon în ultimul deceniu – mai mult decât transportul maritim, aviația, industria grea și chiar camioanele,” spun acrtiviștii în justificarea acțiunilor lor.

PARIS: 30 SUVS DISARMED IN THE 7TH ARRONDISSEMENT AREA



Paris may be the most-extinguished city in the world as Paris TX continues its actions!



"Last night we disarmed 30 tanks, including a Land Rover Defender, probably the most war-ready vehicle we sabotaged!" pic.twitter.com/g2q71M3Tku