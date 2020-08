Actele unui giurgiuvean decedat în urma infecției cu COVID-19, de negăsit la Spitalul din Craiova

„Joi seară, noi am sunat la spital și am cerut actele fratelui meu, pentru că noi nu aveam buletinul ca să putem lua cadavrul. Am fost informați că buletinul nu se găsește, deși fără buletin știam că nu putem lua cadavrul. Lucrurile au început să fie extrem de dubioase pentru noi.

Am apelat din nou telefonic spitalul din Craiova, unde am fost plimbat în jur de 15 minute între 5 secții ale spitalului: secretariat, Medical 1, Medical 2 … am înregistrare cu tot ce s-a vorbit între mine și cei de la spital. Cei de la ATI mi-au spus că actele fratelui meu nu sunt acolo. Am fost contactat de managerul spitalului care mi-a spus că actele fratelui meu s-au găsit, că el o să se ocupe personal de asta și că buletinul fratelui meu va fi cu siguranță găsit (...)”, spune fratele bărbatului decedat. Citește mai multe pe realitateadegiurgiu.net