La un simplu calcul aflăm că valoarea totală a contractului încheiat de firma respectivă a fost de 300.000 de euro. Și este doar unul din cele 67 pe care compania în cauză le are cu statul român.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a vorbint despre HALUCINANTA situație: "Am observat faptul că la un moment dat plăteam niște calculătoare cu suma de aproape 10.000 de lei bucata, asta incluzând TVA, și am vrut să înțeleg și eu de ce avem nevoie la Protecția Copilului de calculatoare atât de performante. Mi s-au dat niște explicații că sunt niște calculatoare care ne țin 10 ani și așa mai departe, ceea ce este, în sine, o mare greșeală pentru achiziții și un abuz, aș spune eu.

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să cer un raport al Corpului de Control. Am avut un raport din care a reieșit că licitația s-a desfășurat incorect, în sensul în care chiar și câștigătorul licitației nu îndeplinea condițiile de eligibilitate. Practic, ar fi trebuit să fie eliminat din licitație și licitația ar fi trebuit să fie reluată, lucru care nu s-a întâmplat. Din acest motiv, am trimis raportul Corpului de Control mai departe către organele abilitate".