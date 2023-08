Unul dintre cei mai bogati oameni din lume este sultanul din Brunei. Are 20 miliarde de dolari. Rolul principal in acumularea lor l-au jucat mostenirea si dobanzile insumate. Bill Gates a pornit dintr-un garaj si prin munca asidua a construit un concern, averea lui ajungand la aproximativ 60 de miliarde de dolari, in conditiile in care acum doi ani a donat o mare parte din averea de atunci fundatiei caritabile pe care a infiintat-o impreuna cu sotia.