În cele două microbuze se aflau 15 persoane, toate conștiente și cooperante.

A fost activat Planul Rosu de Interventie.

La fața locului intervin pompierii militari cu o autospeciala pt descarcerare, 4 ambulante SMURD, 1 ATPVM, si 2 echipaje SAJ.

Conform ISU Suceava, din cele 15 persoane implicate, 7 persoane necesita ingrijiri medicale.

"S-a activat planul roșu de intervenție. La fata locului sunt 4 ambulante SMURD, doua autospeciale, doua echipaje de la ambulante SAJ. Nu am avut nicio persoana incarcerata, toate sunt cooperante, din totalul de 15 persoane, 7 au primit ingrijiri si au fost transportate la spital. Starea lor e stabila, vor fi evaluati in centrele de primiri urgente de la Suceva si se va stabili ce se va intampla daca vor ramane internate", a declarat purtatorul de cuvant la Realitatea PLUS.