Un oraș din Pakistan este de 6 săptămâni sub ape. Inundațiile devastatoare au luat cel puțin 1.700 de vieți. În total, 33 de milioane de oameni au fost afectați de apele care au distrus case, căi ferate și culturi agricole. Autoritățile avertizează că regiunile vor mai sta sub ape încă jumătate de an, pentru că nu există canalizare.