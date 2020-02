A murit un nume greu din sportul romanesc

Generalul Marin Dragnea a murit la varsta de 96 de ani. El a avut o multime de functii in conducerea sportului romanesc, cum ar fi presedintele Comitetului Olimpic Roman, prim vicepresedinte dar si presedinte al Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport.

In perioada sa, Romania a avut cele mai bune rezultate sportive, la Olimpiada de la Montreal din 76', dar si la Moscova, Los Angeles, in anii 80' respectiv 84. Romania s-a clasat in primele 5 tari din lume.

„S-a stins din viaţă veteranul Marin Dragnea. Generalul Marin Dragnea a luptat sub drapelul României din prima şi până în ultima zi a celui de-Al Doilea Război Mondial şi a slujit Armata României aproape 50 de ani. La numai 12 ani a devenit copil de trupă, iar la 18 ani, în 1941, a plecat voluntar pe front cu o unitate de cavalerie. A participat, timp de 4 ani, la luptele crâncene atât din Campania de Est, cât şi din cea de Vest. Rămas bun, veterane! Respect!” – este mesajul postat joi dimineaţa, pe Facebook, de Ministerul Apărării Naţionale.