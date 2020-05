A murit legendarul baterist de jazz Jimmy Cobb, bateristul celebrului Miles Davis

Jimmy Cobb a fost ultimul membru rămas în viaţă al grupului lui First Great Quintet/Sextet şi a cântat pe albumul emblematic al celebrului jazzman ''Kind of Blue'', lansat în 1959, pe vremea când avea 30 de ani.



Potrivit NPR, soţia lui Cobb, Eleana Tee Cobb, a confirmat că muzicianul - pe numele complet Wilbur James Cobb - a pierdut duminică lupta cu boala de care suferea şi a decedat în locuinţa din Manhattan, înconjurat de familie.



''A fost o persoană specială şi neobişnuită - un muzician înzestrat cu talent natural, ca un atlet. Şi o fiinţă umană înzestrată cu o personalitate bună, veselă'', a declarat soţia artistului pentru New York Daily News. ''A cântat în toată lumea. A fost plin de viaţă până la sfârşit'', a adăugat ea.



Dincolo de colaborarea sa cu Miles Davis - care a murit de pneumonie, la vârsta de 65 de ani, în 1991 - Cobb a cântat cu alte nume mari din jazz, precum Billie Holiday, Dinah Washington, Pearl Bailey, Dizzy Gillespie sau Sarah Vaughan.



Anul trecut, muzicianul născut în Washington D.C. - care a fost inclus în Hall of Fame a Percussive Arts Society (PAS) în 2011 - a dezvăluit de ce a ales să devină baterist: ''M-am gândit că ar fi ceva ce aş vrea să fac. Iar când am învăţat îndeajuns de mult mi-am dat seama că asta vreau să fac pentru tot restul vieţii''.