Moțiune simplă împotriva ministrului Dezvoltării. Ion Ștefan: ”Toți PSD-iștii au început să bâzâie după ce am pus capacul la borcanul cu miere”

„Social-democrații nu sunt interesați de proiectele implementate de proiect, nu sunt interesați că am deblocat programe, de faptul că am evitat dezangajarea sau că guvernarea PNL a făcut în 8 luni ce n-au fost ei în stare ani la rând. Dau exemplu reabilitarea cazinoului Constanța. Toți PSD-iștii au început să bâzâie după ce am pus capacul la borcanul cu miere. Sunteți supărați nevoie mare ca am scos la iveala matrapazlâcurile pe care le-ați făcut. Amintesc de achiziția de lux a unei bariere, eu îi spun poarta raiului, 13 milioane de lei și pentru mantenanța căreia anual se plătesc 11.000 de lei. De asta sunteți așa vocali, că v-am scos la lumină combinațiile și vi s-a oprit racordarea la bani publici”, a spus Ion Ștefan în plenul Camerei Deputaților.

În 9 iunie, dezbaterea moţiunii simple "Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!" împotriva ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a fost amânată de plenul Camerei Deputaţilor pentru că ministrul a reclamat probleme de sănătate. Moţiunea a fost doar citită.

Ministrul a venit atunci la Parlament purtând un guler cervical şi a anunţat că are o problemă serioasă la coloană.

"Acum vreo 10 zile eram în minister, la birou şi am avut o problemă serioasă, spun eu, o durere maximă în braţul drept, mi-a amorţit mâna complet şi a fost nevoie să merg la medic. Şi uite aşa, după mai multe zile de consultări şi discuţii cu medici am ajuns în situaţia în care mă vedeţi acum. Vorbim despre o situaţie la coloana vertebrală, ceva vertebre - C6-C7 tasate. Deocamdată, nu diagnosticul contează atât de mult, ci faptul că de 10 zile am luat atâtea pastile cât nu am luat toată viaţa cumulat. Medicii mi-au recomandat repaus, să continui tratamentul, am luat-o treptat pentru faptul că nu pot să fac prea multe, că durerea persistă", spunea atunci Ion Ştefan, potrivit AGERPRES.