A ascuns simptomele infectării cu COVID-19 și s-a ales cu o CONDAMNARE. Unde s-a întâmplat asta

În vârstă de 37 de ani, femeia a luat medicamente pentru a-şi scădea febra înainte de a se urca într-un avion din Statele Unite către China. Întâmplarea s-a petrecut în luna martie a anului trecut, potrivit Global Times.



Aceasta a dezvăluit că are simptome specifice infectări cu noul coronavirus abia după aterizarea la Beijing, mai târziu fiind testată pozitiv. Un nunăr de aproximativ 63 de persoane, contacţi ai femeii, au trebuit atunci să intre în carantină.



Acţiunile sale au constituit o încălcare a normelor epidemiologice din China şi un risc sever de răspândire a virusului, relevă hotărârea tribunalului din Beijing luată în luna octombrie a anului trecut.



Ea a fost condamnată la un an de închisoare şi la un an de probațiune pentru obstrucţionarea prevenirii bolilor infecţioase.

Aflată pe locul 82 în topul celor mai afectate state de pandemia de coronavirus, la nivel global, China a reușit o performanță uriașă.

Cândva focarul de unde a izbucnit această pandemie, țara cu 1,4 miliarde de locuitori a reușit în vara anului trecut să stăvilească pandemia de COVID-19, punând în aplicare un set dur de măsuri menit să împiedice apariția de noi focare, dar și circulația virusului pe teritoriul țării. Astfel că, de la debutul pandemiei și până în prezent, mai exact de la finalul lunii decembrie 2019, țara a înregistrat 89.272 de cazuri de contaminare și 4.636 de decese. În ultimele 24 de ore au fost raportate doar 75 de cazuri noi, potrivit worldometeres.info.