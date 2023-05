Incarcati totul in masina si ajungeti acasa, unde faceti bilantul: v-ati ales cu o gramada de „chilipiruri” mai mult sau mai putin utile in schimbul unei gauri frumusele in buget. Pentru o clipa stati si chibzuiti ce s-a intamplat, ce v-a impins sa cheltuiti mai mult decat aveati de gand s-o faceti.

Cum de ati intrat in febra cumparaturilor nerabdatori parca sa scapati de banii pentru care munciti din greu zi de zi si pe care i-ati cheltuit atat de usor? Ceea ce nu stiti este faptul ca magazinele folosesc diferite trucuri pentru a va impinge la cumparaturi, iar rezultatele se vad la iesirea din magazin. Iata cateva dintre cele mai folosite trucuri:

1. Fațada și ambianța magazinului

Este greu sa rezisti tentatiei de a cumpara dintr-un magazin parfumat cu esente care creeaza o stare de confort si de relaxare, asa incat clientul sa petreaca mult timp printre rafturi. In plus, pentru a ajunge la bunurile trecute pe lista, va trebui sa parcurgi tot magazinul. Daca doresti sa nu pici in plasa mergi direct catre spatele magazinului si ia in cos doar produsele care te intereseaza fara a mai pierde timpul privind alte exponate.

2. Produsele scumpe sunt aranjate în față pe dreapta

Regula e simpla, cu cat costa mai mult cu atat ii este clientului mai usor sa ajunga la ele. Produsele cele mai scumpe sunt aranjate imediat pe dreapta deoarece este stiut faptul ca acolo este primul loc in care se uita clientii. In acelasi timp, obiectele de firma sunt pozitionate la nivelul ochilor spre deosebire de no-name-urile ieftine pentru care trebuie sa faci eforturi speciale pentru a le descoperi. In ciuda acestor trucuri, trebuie sa te tii de lista ta de cumparaturi care te ajuta sa achizitionezi exact produsele de care ai nevoie.

3. Ocaziile nu sunt pentru a ajuta clientii ci pentru a scapa de anumite mărfuri

Statistic vorbind oamenii cumpara cu 30% mai mult atunci cand vad cuvantele „magice” sale / reduceri / pret promotional. Magazinele profita astfel si scapa de produsele mai putin populare. Se poate spune ca si clientii au de castigat: plateasc 3 produse si primesc 4? Intrebarea e: chiar aveti nevoie de atatea lucruri? Ca sa nu mai vorbim de cazul in care aveti un buget stabilit. Ar fi bine sa va tineti de el si sa nu aruncati banii pe fereastra.

4. Comoditatea se plătește

Fara nici o indoiala ca este mai usor sa luam semipreparate sau vegetale la punga gata taiate. Insa trebuie sa va amintiti ca nimic nu este gratis, iar comoditatea se plateste. Spre exemplu, legumele gata portionate pot costa si de doua ori mai mult decat cele intregi.

5. Mostrele din magazine nu fac decât sa atragă atenția cumpărătorilor asupra produselor mai scumpe

Tuturor ne plac mostrele gratuite din hypermaket-uri care, de obicei ne prezinta marfurile cele mai noi (insa si cele mai scumpe). Dupa ce ati gustat s-ar putea sa fiti tentati sa achizitionati un astfel de bun, desi initial nu se afla pe lista voastra de cumparaturi. Nu va spunem sa nu incercati astfel de mostre insa nu cedati impulsului de moment, dupa care sa regretati alegerea facuta.

6. Muzica te face să cumperi mai mult

Muzica reconfortanta sau ultra-moderna care razbate din difuzoare te indemna sa-ti cheltui si ultimul banut din portofel. Reprezentantii magazinului doresc ca actul de cumparare sa se transforme intr-o experienta cat mai placuta si cat mai indelungata. Nimic nu este lasat la voia intamplarii. De la culorile in care trebuie vopsiti peretii magazinelor pana la ce fel de muzica care se aude din difuzuare totul este facut cu un singur scop: sa va scoata banii din buzunare. Poate esti incantata de beneficiile unei experiente placute de shopping insa trebuie sa stii ca muzica din magazin nu este aleasa la intamplare. Daca totusi, nu poti rezista acestor practici de manipulare poti asculta melodiile preferate in casti.