"54 de mii de romani sunt inca cu bilete platite si zborurile neefectuate. Vad ca nici DNA, nici nimeni nu vine sa ii intrebe nimic. Adica cum? Tu ai spalat putina si acum...", a subliniat jurnalista Anca Alexandrescu, în ediția de miercuri seara a emisiunii "Culisele Statului Paralel"

"Aparatului de stat, indivizii care se afla in aparatul de stat, pusi politic, ii pasa? Ca dl Grindeanu "nu are nicio vina". Sunt niste cetateni care si-au luat biletele pe barba lor, cred ca asa gandesc aparatnicii astia.

Cand statul roman a executat Blue Air, Blue Air era deja executat pentru o datorie de 10.000 de euro. Se afla in incapaciatte de plata", a spus Andrei Badin.

"Statul se afla intr-o gaura kakistocrație (acel regim in care doar prostii conduc -n.r.). O sa vedeti genul asta de accidente in admin romaneasca in fiecare zi. Sunt dovezi ale incompetentei crase ale clasei politice", a spus Liviu Mihaiu.

"Cele 33 de miliarde de lei pe acre le putem recupera de la Austria. Cate spitale s-ar fi putut face din banii astia? Din cauza acelorasi incompetenti, OMV scapa printre ochiurile plasei si nu isi plateste redeventele catre statul roman", a aratat Badin.