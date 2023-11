În România abundă mănăstiri cu arhitectură uluitoare și o istorie adânc înrădăcinată. De aceea, în mini-vacanța de 1 decembrie, îți sugerăm să părăsești rutina și să pornești într-o călătorie în țara noastră pentru a descoperi cele mai frumoase mănăstiri.

Un adevărat tezaur al spiritualității și al tradițiilor, fiecare mănăstire are o poveste aparte de spus și te primește cu brațele deschise în interiorul său. În timp ce te bucuri de peisajul pitoresc și de împrejurimile liniștite, vei putea admira picturi vechi de secole și vei simți energia și liniștea aparte pe care aceste mănăstiri o emana.

Iată 5 mănăstiri din România pe care merită să le vizitezi în mini-vacanța de 1 decembrie, pentru a te bucura de o experiență culturală și spirituală deosebită.

1. Manastirea Cozia

Hram:Sfanta Treime

Sfanta Manastire Cozia este situata in nordul statiunii balneo- climaterice Calimanesti – Caciulata, la iesirea Oltului din defileul care desparte Masivul Parang de Masivul Fagaras (Carpatii Meridionali), pe drumul european E81. Distante: Bucuresti – 205 km; Pitesti – 83 km; Rm. Valcea – 22 km; Sibiu – 78 Km; Deva – 109 Km; Arad – 272 KmLocul ales de Mircea cel Batran pentru zidirea unei biserici, la indemnul Sfantului Nicodim, pe atunci duhovnicul si indrumatorul sau spritual, desi greu accesibil, era prielnic dezvoltarii armonioase a unei manastiri. Pozitia strategica, linistea si frumusetea naturii inconjuratoare erau intru totul potrivite cu destinatia hotarata de marele voievod pentru Manastirea Cozia, de a-i fi loc de vesnica odihna.

Istoria manastirii este strans legata de istoria tarii. In timpul ocupatiei austriece a Olteniei, manastirea a fost o fortareata redutabila in calea cotropitorilor.

Manastirea a cunoscut si momente neplacute. Astfel, intre 1879 – 1893 autoritatile o transforma in puscarie.

2. Manastirea Voronet

Hram: Sf. Mare Mucenic Gheorghe – purtatorul de biruinta

Supranumita Capela Sixtina a Estului. Este situata in satul cu acelasi nume, la 36 km de Suceava si la numai 4 km de centrul orasului Gura Humorului. Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui Stefan cel Mare. Biserica a fost ridicata in anul 1488 in numai 3 luni si 3 saptamani ceea ce constituie un record pentru acea vreme.

Pictura interioara a bisericii dateaza in cea mai mare parte din timpul lui Stefan cel Mare, anul 1496. In scenele din altar si din naos artistul a urmarit sa redea indeosebi sensul teologal al imaginilor, realizand un ansamblu solemn, dar cu vadit caracter de monumentalitate.

Pictura exterioara a Voronetului, datand din timpul domniei lui Petru Rares, este realizata la un inalt nivel artistic, fiind socotita drept cel mai reusit ansamblu al artei feudale moldovenesti. Figurile biblice din aceste fresce exterioare sunt apropiate de viata, insufletite, firesti.

3. Manastirea Putna

Hram: Adormirea Maicii Domnului

Manastirea Putna este un lacas monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase si artistice romanesti. A fost supranumita „Ierusalimul Neamului Romanesc” (M.Eminescu).

Manastirea se afla la 33 km de orasul Radauti, in judetul Suceava, in nordul Moldovei, important centru cultural; aici s-au copiat manuscrise si au fost realizate miniaturi pretioase, scrie Sfatul Parintilor. Lacasul detine un bogat muzeu manastiresc, cu broderii, manuscrise, obiecte de cult, icoane etc.

Potrivit vechilor cronici moldovenesti, zidirea manastirii, ctitorie a lui Stefan cel Mare (al carui mormant se afla aici), a inceput in anul 1466 si s-a terminat in 1469. Incinta, turnul de la intrare si fortificatiile au fost terminate in 1481.

Intrarea in incinta manastirii se face pe sub arcul boltit al unui turn compus din parter si etaj, pe a carui fatada estica se afla stema Moldovei datata 1471.

4. Manastirea Sucevita

Hram: Invierea Domnului

Situata la 18 km de Radauti (judetul Suceava),

Legenda spune ca, mai tarziu, pentru rascumpararea a cine stie caror pacate, o femeie a adus cu carul ei tras de bivoli, timp de treizeci de ani, piatra necesara actualei constructii. Documentar, manastirea este atestata la 1582, in vremea voievodului Petru Schiopul.

Monumentul este in realitate ctitorie comuna a familiilor Movilestilor (mari boieri, carturari si chiar domnitori ai Moldovei si Tarii Romanesti, sec. XVI-XVII).

Construit in stilul arhitecturii moldovenesti – imbinare de elemente de arta bizantina si gotica, la care se adauga elemente de arhitectura ale vechilor biserici de lemn din Moldova, edificiul, de mari proportii, pastreaza planul trilobat si stilul statornicit in epoca lui Stefan cel Mare, cu pridvorul inchis.

5. Manastirea Sfintii Trei Ierarhi

Hram:Sfintii Trei Ierarhi

Monument inconfundabil, veche vatra a culturii si spiritualitatii din Moldova si nu numai, Manastirea Sf. Trei Ierarhi este situata in centrul traditional al Iasului, pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant – fosta Ulita Domneasca – pe partea dreapta venind dinspre Catedrala Mitropolitana, foarte aproape de Palatul Culturii.

Biserica „Trisfetitelor” a fost ridicata de catre voievodul Vasile Lupu, intre anii 1637 -1639, ca necropola domneasca, reflectand aspiratia ctitorului spre lumea bizantina, combinand structuri si forme traditionale cu materiale pretioase si o decoratie fastuoasa. Mitropolitul Varlaam a sfintit aceast sfant locas la data de 6 mai 1639, iar doi ani mai tarziu aici au fost asezate moastele Sf. Cuvioase Parascheva. In cadrul acestei manastiri au functionat o tipografie si un Colegiu, viitoarea Academie Domneasca.

In anul 1970, manastirea a fost inchisa, slujbe fiind oficiate doar de sarbatoarea hramului si in ziua de 24 ianuarie. Manastirea a fost redeschisa dupa 1989, la initiativa IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei.

