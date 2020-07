5 idei pentru o nuntă ca în povești (P)

Decoruri inedite cu flori superbe, lumini magice, vesminte de gala si o locatie de basm, de asemenea elemente ai nevoie pentru ca organizarea nuntii sa fie incununata de succes. Planificarea unei petreceri de vis reprezinta un proces interesant si placut, dat totodata coplesitor, de aceea avem pentru tine cateva idei care sa-ti fie de ajutor pentru a face o nunta minunata, ca in basme. Iata despre ce este vorba:

1. Stabileste o tematica de poveste

Daca visezi la o nunta deosebita este esential sa optezi pentru o tematica aparte, personalizata. Culorile decorului, tipul si nuanta florilor, meniul, rochia sau costumul mirelului, toate aceste elemente trebuie sa se imbine armonios pentru a obtine un rezultat plin de originalitate, care cu siguranta ii va incanta pe invitatii tai. Ia in considerare integrarea unor detalii care fac diferenta, cum ar fi intampinarea invitatilor intr-un cadru inedit, pregatirea unor cadouri simbolice care sa tina cont de gusturile mesenilor, amplasarea unui candy bar sau angajarea unui barman talentat care sa prepare tot felul de cocktailuri si bauturi gustoase.

2. Alege o locatie de vis

Atunci cand cauti restaurante pentru nunta trebuie sa te asiguri ca locatia unde vei alege sa petreci alaturi de prieteni si familie va fi una perfecta, in ton cu tematica evenimentului. De altfel, sala de receptie reprezinta elementul cheie pentru reusita intregului eveniment. Opteaza pentru un local boem, elegant si spectaculos, un loc cu adevarat magic care sa aiba acces si catre spatii din exterior pentru a continua cadrul romantic si in afara restaurantului, mai ales dupa lasarea intunericului. Acorda atentie liniei pieselor de mobilier, culorilor din interiorul locatiei sau obiectelor decorative si asigura-te ca toate respecta ideea de pretiozitate si rafinament.

3. Pregateste un meniu regal

Eleganta spatiului si tematica nuntii trebuie sa fie completate de bucate alese, servite intr-un mod fastuos. Chiar daca vrei o nunta ca in povesti, dar specialitati culinare traditionale, ai posibilitatea de a le prezenta mesenilor fiecare preparat intr-un mod original. O mancare bine prezentata si delicioasa va fi subiect de discutie printre participantii la eveniment mult timp si dupa nunta. De pilda, un show spectaculos de live barbeque va atrage atentia oricarui invitat, la fel si un candy bar plin e culoare sau o prezentare interactiva a preparatelor culinare, cu costumatii de deosebite. Cateva mese de cocktail in aer liber sau o fantana de ciocolata pot intregi perfect un meniu regal.

4. Opteaza pentru un decor spectaculos

O nunta de poveste necesita si un decor de invidiat, iar pentru acest lucru te poti inspira din basmele cu printi si printese daca vrei sa iasa totul ca la carte. Foloseste o bolta de flori naturale la intrarea in sale, amplaseaza lumanari plutitoare in boluri cu apa pe mesele invitatilor sau scrie numele fiecarui oaspete pe cartonase ornate cu flori. Deschide seara de bal cu un dans al mirilor special, inconjurat de baloane de sapun si norisori de fum, Completeaza tabloul feeric cu un spectacol de lampioane, un elegant foc de artificii, o minicascada sau cateva foisoare decorate cu flori. Ai grija ca atmosfera din interiorul restaurantului sa fie continuata si in exteriorul localului pentru a le oferi nuntasilor cel mai frumos cadru, demn de o petrecere ca in povesti.

5. Apeleaza la mici surprize pentru cei prezenti

Pe langa o locatie superba, un decor minunat si clasicele marturii de nunta, poti apela si la alte trucuri pentru a le oferi oaspetilor o experienta de neuitat. O surpriza deosebita poate fi proiectia unor fotografii si filmulete sau un spectacol oferit de o orchestra, chiar la miezul noptii. Cateva idei originale iti va oferi certitudinea ca nunta ta este unica si va ramane pentru totdeauna intiparita in mintea tuturor celor care au participat la eveniment.

Contrar asteptarilor, nuntile deosebite nu au nevoie de lucruri sofisticate pentru a fi organizate ca in basme. Acorda atentie tuturor detaliilor si impresioneaza-ti oaspetii prin simplitate, culoare, eleganta si delicatete, iar astfel iti vei putea crea propria poveste.