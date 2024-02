Oamenii din ziua de azi dau mult prea multa importanta proteinelor, carbohidratilor si caloriilor si pierd din vedere cel mai important lucru: oganismul uman cauta, in mod natural, sanatatea, asadar nu trebuie decat sa-ti asculti corpul.

Iata patru reguli esentiale ale japonezilor pentru a avea un corp zvelt, asa cum iti doresti.

Daca te antrenezi ca un luptator de sumo, vei arata ca un luptator de sumo

Luptatorii de sumo nu mananca micul dejun. Imediat dupa ce se trezesc dimineata incep sa ridice greutati, apoi mananca un pranz copios dupa care merg la culcare. Apoi se trezesc si repeta intreaga rutina inca o data.

Daca te antrenezi din greu vei incepe sa arati ca urs. Nu conteaza ca mananci sanatos daca portiile sunt imense. Dupa o sesiune intensa si epuizanta de exercitii fizice si o cina imensa nu-ti vei dori decat sa dormi. Iti va creste masa musculara insa si cu grasimea se va intampla la fel, adeca va deveni mai mare.

Un alt punct slab al excesului de miscare este hiperventilatia. Respiratia calma semnaleaza corpului ca totul este in regula, insa atunci cand te simti stresat, creierul iti semnaleaza ca ai nevoie rapid de o doza de energie, pe care o iei din dulciuri. Primul semn ca te suprasoliciti din punct de vedere fizic este cand iti este foarte foame.

Caldura este viata

Un principiu derivat din medicina traditionala japoneza sustine clar: caldura inseamna viata. Hrana este energia pe care oamenii o consuma pentru a supravietui. Legumele si fructele de vara ajuta organismul sa se adapteze la caldura. Alimentele de iarna contin mai multe calorii astfel incat corpul sa ramana cald in sezonul rece.

Multi nutritionisti sustin ca oamenii ar trebui sa consume mai multe legume si fructe precum si alte verzituri. Nu este nicio indoiala ca aceasta este un stil de viata sanatos insa organismul se raceste din cauza cantitatii mari de alimente crude. Prin urmare, ar trebui sa mananci ceva care sa te incalzeasca.

Nu uita ca poti gati legumele. Poate ca asa vor pierde din cantitatea continuta de vitamine, insa corpul va primi mai multa caldura si energie.

Consumul de lichide in timpul mesei este nesanatos

Japonezii nu beau niciodata in timp ce mananca. In primul rand lichidele racesc corpul. Si in al doilea rand dau peste cap digestia. Oamenii de stiinta au explicat ca apa neutralizeaza acidul pe care stomacul il produce pentru digestie, scrie SfatulParintilor. Asadar, corpul are nevoie de mai multa energie pentru a finaliza digestia motiv pentru care tie iti va fi foame din nou.

De asemenea, alimentele iti pot furniza suficiente lichide, tocmai de aceea japonezii iubesc supele fierbinti. Ar trebui sa le incerci si tu.

Baia fierbinte iti prelungeste viata

Dupa o baie fierbinte te simti calm, muschii sunt relaxati, iar circulatia sangelui se imbunatateste in mod natural. Daca faci cel putin doua bai fierbinti pe luna pielea ta va fi mai curata, iar digestia va fi imbunatatita.

Japonezii prefera ca apa sa fie la nivelul inimii: daca este mai ridicat atunci tensiunea arteriala va creste. Temperatura apei ar trebui sa fie 38°C — 40°C – iar asta este ideala pentru imbunatatirea circulatiei sangelui.

Ne-am obisnuit sa credem ca pierderea in greutate inseamna o lupta impotriva caloriilor asadar sfaturile de mai sus ti s-ar putea parea ciudate, Insa priveste-i pe japonezi: intreaga natiune arata excelent chiar si persoanele in varsta se mentin foarte bine, iar japonezii sunt recunoscuti pentru longevitatea lor. Poate ca nu este nevoie sa reinventam roata ci doar ar trebui sa facem ceea ce fac persoanele care stiu cum sa traiasca in armonie.

