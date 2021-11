Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat, de 39 de ani, din municipiul Constanța, în timp ce conducea o ambarcațiune, pe canalul Caraorman, la o distanță de aproximativ 300 de metri de canalul Sulina, ar fi intrat în coliziune cu malul drept al apei, răsturnându-se, ocupanții ambarcațiunii, patru persoane, fiind proiectați în apă, ulterior ajungând pe mal.

Conducătorul ambarcațiunii a fost testat cu aparatul etilotest din dotarea Capităniei Portului Sulina, rezultatul fiind de 0,63 mg/litru alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la Spitalul orășenesc Sulina, pentru prelevare de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,,conducerea unei nave sau exercitarea atribuțiilor de serviciu de către o persoană care are în sânge o îmbibație alcoolică mai mare de 0,80 g/litru alcool pur în sânge sau se află sub influența unor substanțe psihoactive” și ,,vătămare corporală din culpă”.