Cel putin la nivel declarativ, cei mai multi dintre oameni isi doresc sa faca lucrurile ca la carte. Si nu este nimic rau in asta. Spre exemplu, sa vrei sa ai o viata sanatoasa cu un regim echilibrat si mult sport este o initiativa excelenta. Insa asta nu inseamna ca daca intr-o zi ai mancat fast-food dupa 6 luni in care te-ai hranit sanatos, sau ca ai sarit o zi in care n-ai facut sport ar trebui sa te invinovatesti sau sa-ti spui ce persoana fara vointa esti si care trebuie sa te pedepsti. Uneori, obiceiurile nesanatoase te pot chiar ajuta. Cu o singura conditie: sa nu abuzezi de ele.

1. „Sa uiti” sa-ti dai cu crema de protectie solara

Un studiu recent realizat la Universitatea de stiinta si tehnologie Missouri sugereaza ca protejarea constanta a pielii cu crema de protectie solara ar putea sa creasca riscul de a dezvolta cancer de piele. Potrivit cercetatorilor, de vina sunt unele dintre ingredientele din cremele de protectie solara care isi schimba compozitia chimica cand intra in contact cu razele ultraviolete si care astfel pot afecta pielea. Mai mult, protectia oferita de cremele solare impiedica pielea sa produca vitamina D, un nutrient care impiedica celulele sa devina canceroase.

2. Sa bei cafea in loc de apa

Apa vindeca, iar cafeaua este rea, nu-i asa? Ei bine, potrivit studiilor Universitatii Nashville Vanderbilt, cafeina impiedica patrunderea zaharului in celulele creierului si in muschi, ceea ce inseamna o reducere cu aproape 50% a riscului de a dezvolta diabet. Insa multi oameni considera cafea deshidrator… Este adevarat sau nu? Potrivit cercetarilor realizate de Universitatea Nebraska, oamenii absorb la fel de multa apa dintr-o cescuta de cafea (ceai) ca si dintr-una de apa plata. Nu inseamna ca trebuie sa inlocuiesti apa, ci sa nu te mai simti vinat de bautul cafelei dupa ora 16:00.

3. Dorinta de ciocolata

Aici nu este nici o surpriza. Potrivit cercetatorilor de la UCLA, ciocolata este produsul dupa care tanjesc toate femeile. Iar studii recente realizate la Harvard sustin ca savurarea zilnica a doua tablete de ciocolata (neagra in special) poate scadea cu 14% nivelul de LDL, colesterol rau si prin urmare riscul de a se ingusta vasele sanguine si, mai mult, imbunatateste circulatia sangelui catre inima cu 48%.

4. Consumul de alcool

In ciuda aurei de „produs minune” din jurul vinului rosu, cercetatorii de la Universitatea Oregon au descoperit ca orice tip de alcool consumat regulat si in cantitati mici – poate creste nivelul HDL cu pana la 10%, reduce riscul de a dezvolta boli la inima, ajuta memoria chiar si in cazul bolnavilor de Alzheimer cu pana la 40%.

