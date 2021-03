"Militarii răniţi au fost transportaţi urgent la spital", a transmis biroul de presă al Armatei din Ucraina.

Conform Euronews, această vărsare de sânge pare să marcheze finalul încetării focului, moment trasat în Iulie 2020, în estul Ucrainei. Asta cu toate că primele luni ale lui 2021 au însemnat creșterea tensiunilor dintre armata ucraineană și separatiștii pro-ruși. În 2020, un total de 50 de soldați ucraineni au fost uciși.

Până acum conflictele separatiste din Estul Ucrainei au însemnat peste 13.000 de victime și 1,5 milioane de oameni care au fost strămutați, chiar dacă violențele au scăzut în intensitate de la acordurile semnate la Minsk, Belarus, în 2015.

Surse din armata ucraineană, citate de Euronews, afirmă că Moscova îi sprijină pe pe separatiștii din Estul Ucrainei cu resurse economice și militare. Asta cu toate că oficialii de la Kremlin au negat acest scenariu de mai multe ori.

