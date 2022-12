Gral Medical a finalizat proiectul de dezvoltare pana in anul 2025, iar bugetul de investitii multianual prevede un efort financiar de 13 milioane Euro. Investitia este alocata majoritar catre construirea a 2 spitale oncologice de tip greenfield , unul in orasul Ploiesti si altul in orasul Craiova, dar este luat in calcul si marirea capacitatii spitalului din Bucuresti si implementarea de servicii noi pe spitalizare.