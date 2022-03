Imaginile sunt filmate la doar câteva minute după ce teatrul a fost lovit de o rachetă a rușilor. Sunt observați zeci de oameni, între care copii și bătrâni. Aceștia par extrem de bulversați și plini de praf și moloz.

Multiple reports that Russian forces dropped a bomb on Mariupol drama theatre where (at least until yesterday) hundreds of people were taking refuge. If confirmed refugees were still inside, this would be potentially the worst civilian harm incident and an undisputable war crime. pic.twitter.com/sDfhHULLCM