Trebuie sa iti amintesti faptul ca mucegaiul apare adesea in baie, in camerele slab aerisite, in cladirile parasite sau cu probleme la sistemul de apa, in haine, carti, covoare, etc.

Foarte multi experti sunt de parere ca mucegaiul produce microtoxine, responsabile cu distrugerea sistemului macrofag, ducand la aparitia bolilor pulmonare. Expunerea excesiva la mucegai poate fi extrem de periculoasa!

Mucegaiul consta in fungi ce se dezvolta sub forma multicelulara. Mucegaiul contine spori, ce nu pot fi vizibili cu ochiul liber. Sporii sunt omniprezenti in biosfera.

Mai jos găsești cele mai des intalnite semne ale infestarii cu mucegai.

Iata care sunt:



• Probleme cu memoria si lipsa concentrarii



• Oboseala permanenta



• Crampe musculare



• Ameteala



• Dureri dese de cap



• Sensibilitate la lumina si vedere incetosata

• Infectii ale sinusurilor

• Tremur



• Dureri generale



• Greata



• Dureri abdominale, voma, diaree



• Gust metalic in gura



• Crestere brusca in greutate



• Sete in exces



• Urinare deasa



• Socuri statice



• Transpiratii



Ce este toxicitatea mucegaiului?



Conform expertilor, toxicitatea mucegaiului este parte a inflamatiilor cronice. Faimosul medic Dr. Ritchie Shoemaker, autor a 8 carti, inclusiv Surviving Mold: Life in the Era of Dangerous Buildings, defineste aceasta problema ca fiind o inflmatie sistemica, venita drept raspuns la expunerea la organisme toxice, fungi, bacterii, endotoxine, proteine, etc.