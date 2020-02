25 februarie - Schimbări spectaculoase meteo - Temperaturi de aproape 20 de grade

Astăzi vremea va fi deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii februarie, cu maxime cuprinse între 7 şi 18 grade. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la munte, mai ales pe creste, dar local şi temporar şi în regiunile nord-vestice şi estice.*** În regiunile intracarpatice, vreme în general frumoasă şi deosebit de caldă pentru această dată. Vântul se va mai manifesta doar în sud-estul Transilvaniei.

Maximele, mai mari decât ieri, cu atât mai mari decit valorile normale: 17 la Timisoara, 15 la Oradea, 13 la Baia Mare, 12 la Cluj si la Brasov.***

In sud, predomina soarele, vintul va fi linistit iar maximele vor fi in general intre 12 si 15 grade.*** In Dobrogea, vreme însorită iar temperatura este in continuare de primăvara: maxime termice de 13 grade la Tulcea si 12 la Constanta.** Aceeasi vreme si in Moldova, aspect in general frumos, dar vântul încă mai bate deşi nu la intensitate de ieri, iar la amiaza vor valori termice peste 10 grade în toată regiunea până la 13 grade la Bacau, Focsani si Galati.***

În capitală, vremea va fi în general frumoasă şi deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Maxima va fi in jur de 15 grade Celsius.