19 februarie - Vremea se raceste - Temperaturile zilei

BUCURESTI

.*** În capitală, o vreme închisă. Temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, în scădere faţă de ieri va fi 9...10 grade.

MUNTE

*** La munte, cerul va avea înnorări, mai persistente în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali, unde treptat vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab şi moderat. Valorile termice vor fi în scădere faţă de ieri.

REGIUNI 2 ZILE *** Mâine valorile termice vor continua să scadă ușor în cea mai mare parte a țării, dar tot peste cele specifice perioadei vor fi. Cerul va avea înnorări, mai persistente în centru, sud și est, iar în vest și nord-vest, începând cu orele serii se va degaja treptat. Temporar vor fi precipitații, ploi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, mixte în Maramureș, Transilvania și Moldova și predominant ploi, pe arii mai restrânse, în prima parte a zilei în Banat și Crișana. La munte, vor fi mai ales ninsori. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 11 grade.*** În capitală, vremea se va menține închisă, iar valorile termice vor continua să se situeze peste cele normale. Dimineaţa, 4-5 grade si la amiaza, 7-9 grade. Temporar va ploua și vântul va sufla slab și moderat.*** Vineri valorile termice se vor menține mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 12 grade. Cerul va avea înnorări temporare și mai ales în a doua parte a zilei, local se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare la munte, mixte în nord și în centru și predominant sub formă de ploaie în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, mai ales la altitudini mari, dar local și temporar și în regiunile nord-vestice, centrale și sud-vestice.*** În Bucureşti, valorile termice se vor menține peste cele obișnuite la această dată. 3-4 grade dimineata si o temperatura maximă in jur de 9 grade. Trecător va ploua slab.