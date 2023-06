Banii vor fi acordați într-o singură tranșă. Iată mai jos, în articol, cine sunt românii care vor intra în posesia acestei sume de bani și pentru cei vor putea fi cheltuite sumele respective.

În urmă cu o lună, profesorii au declanșat o grevă generală. Au ieșit în stradă, pentru a-și cere, printre altele, drepturile, mărirea salariilor și adăugarea orelor suplimentare și sporurilor.

Săptămâna trecută a apărut OUG 58/2023 (12 iunie) actualizată, iar azi (21 iunie) ar fi urmat să aibă loc o întâlnire între miniștrii cu reprezentanții sindicatelor din învățământ pentru discuțiile referitoare la noua grilă de salarizare din domeniul Educației. Între timp, cadrele didactice s-au întors în școli, pentru a încheia mediile elevilor și pentru a participa la festivități.

Se va oferi o primă de 1500 de lei, în octombrie 2023

Pe de altă parte, se va oferi suma de 1500 de lei sub formă de primă, potrivit OUG 58/2023 din data de 12 iunie. Personalul didactic și cel nedidactic auxiliar vor putea intra în posesia acestor bani. Vor fi utilizați pentru acoperirea unor nevoi didactice individuale. Cei 1500 de lei vor fi acordați într-o singură tranșă, în luna octombrie 2023.

Potrivit informațiilor, banii respectiv pot fi utilizați în următoarele scopuri: cheltuieli pentru pregătirea profesională, echipamente IT, cărți de specialitate, dar și un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică. Banii vor putea fi utilizați pentru anul școlar 2023-2024.

Ce se arată în OUG 58/2023

De altfel, în OUG 58/2023 se specifică următoarea speță, la articolul 3:

„(1) Beneficiază de prima de carieră didactică cadrele didactice, didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat, aflate în activitate în anul școlar 2022-2023, denumite în continuare beneficiari finali personal didactic.

(2) Beneficiază de prima de carieră didactică cadrele didactice, din sistemul de învățământ universitar de stat, care dețin gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar, precum și personalul didactic auxiliar, aflat în activitate în anul universitar 2022-2023, denumite în continuare beneficiari finali personal didactic.

(3) Prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

a) cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

b) cheltuieli pentru echipamente IT;

c) cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

d) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice”, se arată în OUG.

Banii se acordă într-o singură tranșă

De altfel, în Ordonanță se mai arată că prima de carieră didactică se acordă și pentru următorii ani școlari sau universitari.

„(4) Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023 și va putea fi utilizată în anul școlar 2023-2024.

(5) Prima de carieră didactică se acordă și pentru următorii ani școlari/universitari. Dar și în perioada anilor școlari/universitari 2023/2024 până în anul școlar/universitar 2026/2027”, potrivit Ordonanței, scrie cancan.ro