1. Remediu impotriva mâncărimii cauzate de iederă

In cazul in care pielea ta a intrat in contact cu iedera salbatica, te vei confrunta cu o dermatita de contact (eruptie tegumentara de natura alergica ce apare la contactul cu aceste plante), scrie Sfatul Părinților. Toarna putina votca pe zona afectata si te vei simti mai bine intrucat bautura elimina substanta plantei care iti provoaca neplaceri.

2. Improspateaza mirosul

Pune putina votca intr-un recipient cu pulverizator si pulverizeaza pe mobila si haine. Dupa care deschide geamul pentru ca lichidul sa se usuce repede sau scoate hainele afara.

3. Ofera stralucire parului

Pentru a transforma votca intr-un produs de curatare, adauga 30 de ml de votca la 340 ml de sampon obisnuit. Dupa acest tratament parul tau va straluci.

4. Inlatura mucegaiul

Pulverizeaza votca pe mucegai si lasa-l acolo pentru 10 minute. Dupa acest rastimp, ia o perie si freaca bine zona mucegaita.

5. Analgezic dentar

Daca nu poti ajunge la dentist, o gura de votca poate, temporar, sa dezinfecteze si sa amorteasca zona dureroasa.

6. Ofera stralucire geamurilor

Fa o solutie de 1:1 votca cu apa si pune-o intr-un vas cu pulverizator. Apoi stropeste geamul murdar si sterge cu o carpa moale. Rezultatul va fi pur si simplu stralucitor.

7. Conservant pentru flori

Pentru ca aranjamentele tale florare sa tina mai mult, adauga doi-trei stropi de votca si o lingurita de zahar in apa din vaza in care ai pus florile.

8. Inlatura petele lasate de apa

Umezeste o carpa in votca si sterge obiectele din cristal, crom si otel inoxidabil pentru a inlatura petele lasate de apa. Rezultatul este obtinut mai repede decat daca ar fi fost folosit otetul.

9. Curata diamantele

Votca nediluata va inlatura ca prin minune murdaria care s-a depus pe diamantul aflat pe inelul de logodna sau de pe verigheta.

10. Reduce umflaturile

Fa o punga cu gheata din mixtura de votca si apa si tine-o in zona afectata.

11. Alunga insectele

Dacă ești undeva în vacanță și nu ai alte substanțe speciale la îndemână, dă-ți cu putina votca pe piele si vei scapa de tantarii enervanti.

12. Mareste durata de viata a aparatului de ras

Dupa ce te-ai barbierit baga aparatul intr-un pahar cu vodca. In acest fel, aparatul va fi dezinfectat si, in acelasi timp, ferit de rugina.

13. Deodorant pentru picioare si bocanci

Pulverizeaza votca pe picioare sau in cizmele/bocancii care au inceput sa miroasa urat. Bautura va inlatura rapid mirosurile neplăcute.