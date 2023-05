1. Ajută florile tăiate sa fie proaspete pentru o perioadă mai lungă de timp

Adauga 3 linguri de zahar si 2 linguri de otet intr-un vas cu apa calduta, apoi pune florile acolo. Zaharul hraneste tulpina, in vreme ce otetul impiedica inmultirea bacteriilor, scrie Sfatul Părinților.

2. Indepărtează petele

Combina zaharul cu putina apa calda pentru a se crea o pasta groasa. Aplica acest amestec direct pe pata si las-o acolo timp de 1-2 ore apoi spala haina.

3. Calmeaza limba oparita

Te-ai oparit vreodata la limba dupa ce ai luat o gura mare de cafea/ceai fierbinte? Suge rapid un cub de zahar, iar durerea va fi rapid usurata.

4. Prinde muște și viespi

Prepara un sirop prin amestecul a doua parti de zahar si o parte de apa si pune-l la fiert. Dupe ce se raceste toarna-l intr-un vas si pune-l langa fereastra. Mixtura lipicioasa va retine toata mustele si viespile.

5. O lingurita de zahar te ajuta sa inghiti mai usor un medicament

Studiile au demonstrat ca bebelusii si copiii mici carora li s-a dat apa cu zahar inainte de a fi vaccinati reactioneaza mai bine la durerea injectiei in comparatiei cu micutii carora nu li s-a dat nimic dulce inainte de a fi intepati.

6. Curata rasnita de cafea

Toarna o patrime de ceasca de zahar in rasnita de cafea si las-o sa functioneze timp de cateva minute. Va indeparta tot excesul de ulei care a ramas in rasnita peste timp.

7. Mentine proaspete painea si prajiturile

Adauga cateva cuburi de zahar in recipientul in care iti pastrezi painea si celelalte produse coapte

8. Curata mainile

Combina putin ulei de masline si zahar apoi toarna amestecul peste maini astfel incat sa inlaturi mizeria si unsoarea.

9. Scapa de gandacii de bucatarie

Desi zaharul poate fi cel mai bun prieten al insectelor, daca il amesteci putin praf de copt il transformi in cel mai mare inamic. Combina 2 lingurite de zahar cu 2 lingurite de praf de copt intr-un vas si imprastie mixtura in locurile in care se plimba gandacii. Repeta miscarea si curata locul cat de des se poate.

10. Eficient impotriva ranilor

Studiile au aratat ca daca presari putin zahar pe o rana inainte de a o curata si bandaja ajuta la distrugerea bacteriilor.

11. Inlatura parazitii din gradina

Daca plantele din gradina ta par lovite, s-ar putea sa fie atacate de paraziti. Imprastie putin zahar pe sol in jurul plantei afectate. Asta va incuraja microrganismele bune sa se dezvolte si sa creeze un mediu nepotrivit pentru paraziti.

12. Stopeaza mucegairea branzei

Pune un cub de zahar in recipientul in care iti tii branza si aceasta nu va mai mucegai.