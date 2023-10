Mihai Pascu, tatal tanarului drogat care a omorat doi tineri in accidentul cumplit din 2 Mai, a facut, luni, primele declaratii in fata presei de la producerea cumplitei tragedii. Acesta nu isi asuma insa niciun fel vina pentru comportamentul fiului sau, plasand intreaga responsabilitate in carca societatii. "Este un flagel", a spus Mihai Pascu. In ciuda gravitatii faptelor lui Vlad Pascu si a consecintelor acestora, Mihai Pascu a glumit cu presa, spunandu-le jurnalistilor ca "inainte sa fie milionar a fost miliardar".