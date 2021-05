"La momentul respectiv, pe baza informațiilor existente, varianta B.1.617.2 a fost considerată mai putin agresiva, avand in vedere ca are doar una din cele 2 mutatii prezente la varianta indiana B.1.617.1 si care generase o crestere a numarului de cazuri in India. Detalii noi au aparut in documentul ECDC din 11 mai 2021, din care a publicat si INSP extrasul mentionat”, se arată în răspunsul transmis joi de INSP la întrebările G4Media.ro.

Pe 11 mai, Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC) a publicat un document potrivit căruia varianta B.1.617.2 este dominantă în India de la mijlocul lunii aprilie, iar România este printre țările care au comunicat către ECDC, până la data de 10 mai, confirmarea unui caz cu această variantă.///

Joi, 13 mai, INSP răspunde solicitării G4Media.ro și anunță, pentru prima dată, că, până la data de 9 mai 2021, au fost înregistrate în România 10 cazuri confirmate cu linia genetică B.1.617.2: 3 provin din focarul din Colonia Bod, județul Brașov, iar celelalte 7, din focarul de la Popesti-Leordeni, județul Ilfov șitoate este vorba de cetățeni indieni.

INSP mai precizează că are aceste date încă din 3 mai.