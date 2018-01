Steve Bannon, sursă majoră a cărții despre Trump, pedepsit prin demiterea de la Breitbart News

FOTO EXPLICATIE: Steve Bannon, pe vremea când se bucura de încrederea lui Donald Trump

Steve Bannon, fostul consilier al preşedintelui american Donald Trump, a părăsit conducerea site-ului ultraconservator Breitbart News, după publicarea într-un volum controversat a unor comentarii critice la adresa lui Donald Drump şi a anturajului acestuia, a anunţat marţi site-ul, transmite AFP, citată de Agerpres.

Instalat în 2012 la conducerea site-ului după decesul fondatorului Andrew Breitbart, Steve Bannon a contribuit din plin pentru a face din acesta platforma de informaţii şi opinii cea mai urmărită în rândul dreptei radicale americane.

"Steve rămâne o parte importantă din istoria noastră şi îi vom fi recunoscători întotdeauna pentru contribuţia sa şi pentru ce ne-a ajutat să împlinim", a declarat CEO-ul Breitbart News, Larry Solov, într-un comunicat publicat pe site.

Este o lovitură dură pentru acest ideolog în vârstă de 64 de ani care, după ce a părăsit Casa Albă, la jumătatea lui august, intenţiona să acţioneze, din exterior, la consolidarea mişcării din jurul lui Donald Trump, în special prin intermediul Breibart ce îi permitea să îşi promoveze ideile.

Situaţia unuia dintre artizanii victoriei omului de afaceri a devenit stânjenitoare după publicarea, săptămâna trecută, a volumului 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', apărut sub semnătura lui Michael Wolff, care relatează campania lui Donald Trump şi primul an la Casa Albă.

Considerat ca o sursă majoră a autorului, Steve Bannon afirmă în paginile cărţii, printre altele, că fiul preşedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "trădare" întâlnindu-se cu o avocată rusă care îi oferea informaţii compromiţătoare despre Hillary Clinton.

După apariţia volumului, Donald Trump a reacţionat foarte violent, acuzându-l pe Steve Bannon în special că "şi-a pierdut minţile".