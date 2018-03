Stephen Hawking a murit. Fizicianul avea 76 de ani

Stephen Hawking. Stephen Hawking a murit. Omul de ştiinţă Stephen Hawking a murit, miercuri dimineaţă, relatează BBC, citând surse din familia sa. Fizicianul avea 76 de ani şi, de mai bine de 50 de ani, suferea de o boală necruţătoare, din cauza căreia nu putea să meargă şi nici să vorbească. Acesta se deplasa cu ajutorul unui scaun cu rotile şi comunica prin intermediul unui computer.

Stephen Hawking. Stephen Hawking a murit, miercuri dimineaţă, "în linişte", în locuinţa sa din Cambridge, potrivit purtătorului de cuvânt al familiei, citat de BBC.

"Suntem profund întristaţi de faptul că tatăl nostru iubit a murit astăzi. A fost un om de ştiinţă uriaş şi un om extraordinar, un om a cărui muncă şi moştenire vor dăinui peste ani", au spus copiii lui Stephen Hawking, Lucy, Robert şi Timothy, într-un anunţ preluat de presa străină.

Stephen Hawking, singurul om din lume care a trăit peste 50 de ani cu o boală cruntă





Stephen Hawking. Stephen Hawking a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de ştiinţă din întreaga lume. Cercetătorul a devenit celebru pentru aportul pe care l-a adus în domeniul fizicii teoretice, însă şi pentru faptul că reuşit să facă faţă bolii de care suferea, scleroza laterală amiotrofică (amyotrophic lateral sclerosis sau ALS).

Scleroza laterală amiotrofică este o boală neurodegenerativă progresivă care afectează celulele nervoase din creier şi măduva spinării. Boala atacă neuronii care coordonează flexarea muşchilor, motiv pentru care, în timp, creierul îşi pierde capacitatea de a controla activitatea ţesuturilor fibroase. Din moment ce nu mai sunt active, acestea încep să se atrofieze şi să se contracteze.





Stephen Hawking a murit. Conform Asociaţiei ALS, pacienţii diagnosticaţi cu boala de care suferea Stephen Hawking trăiesc, în medie, 3 ani, numai 10% dintre aceştia reuşind să supravieţuiască mai mult de 10 ani. Cu toate acestea, celebrul fizician a depăşit cu mult speranţele medicilor, deoarece a fost afectat de scleroză laterală amiotrofică (denumită şi boala Lou Gehrig) peste 50 de ani.

"Nu cunosc niciun caz în care un pacient să supravieţuiască acestei boli atât de mult timp, încât afecţiunea aproape a dispărut. O astfel de stabilizare este extrem de rară", spunea, în anul 2002, Nigel Leigh, profesor de neurologie clinică la King's College, Londra, citat de descopera.ro.

Stephen Hawking. Ce spunea omul de ştiinţă despre cea mai mare realizare a sa

Stephen Hawking. Savantul mărturisea, cu ceva timp în urmă, pentru jurnaliştii de la BBC, că familia a avut un rol crucial în lupta pe care el a dus-o atâţia ani cu boala. Hawking a vorbit şi despre motivaţia pe care a avut-o în privinţa cercetării. "Am vrut întotdeauna să îmi împărtăşesc entuziasmul. Nimic nu te face să te simţi ca atunci când descoperi un lucru pe care nimeni nu l-a ştiut până atunci", spunea Stephen Hawking.



Întrebat despre cea mai mare realizare a sa, Stephen Hawking a răspuns: "Sunt mândru că am putut contribui la înţelegerea Universului."



Stephen Hawking. Astrofizicianul a mărturisit şi că umorul a avut o importanţă foarte mare în supravieţuirea sa.



"Sunt probabil mai cunoscut datorită apariţiei în Familia Simpson, decât datorită descoperirilor mele", a spus Stephen Hawking. "Am apărut şi în Star Trek, serialul meu SF preferat", a adăugat savantul.

Stephen Hawking, geniul criticat din cauza comentariilor sale despre religie

Stephen Hawking. Fostul şef al catedrei de matematică de la Universitatea Cambridge, un post deţinut, în trecut, şi de Isaac Newton, a fost de multe ori criticat din cauza comentariilor sale despre religie.

Cartea sa intitulată "The Grand Design", lansată în 2010, a provocat un scandal uriaş în rândul liderilor religioşi, deoarece Hawking susţinea în acest volum că nu este nevoie de o forţă divină pentru a explica apariţia Universului.



Stephen Hawking, renumit pe plan mondial pentru lucrările sale despre univers şi gravitaţie, este autorul volumului "Scurtă istorie a timpului", una dintre cele mai de succes cărţi din literatura ştiinţifică, şi al volumului "George şi cheia secretă a universului".



Stephen Hawking a primit titlul de Comandor al Imperiului Britanic în 1982 şi era membru al Academiei de ştiinţe americane.