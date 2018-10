STENOGRAME. Dragnea, către Iordache: "Nu mai fiți așa răi, că toate mi se descarcă mie în cap!"

Discuţie neaşteptată în şedinţa biroului permanent al Camerei Deputaţilor. Liviu Dragnea i-a cerut lui Florin Iordache să nu mai fie "aşa rău", ci să fie mai deschis la solicitările Opoziţiei, întrucât, apoi, "i se descarcă toate lui, în cap".

Discuţia a avut loc la şedinţa de pe 3 octombrie. Întreaga stenogramă a şedinţei poate fi citită aici:

Redăm, în continuare, pasajul în cate Dragnea face apel la amabilitatea lui Florin Iordache, de a asculta cererile USR, pentru dezbaterea moţiunii simple împotriva lui Dănuţ Andruşca, dar şi pentru "Ora Guvernului", la care urma să vină ministrul Trasporturilor, Lucian Şova:

Domnul Iulian Bulai:

Stimate domnule președinte, vă amintesc că este a cincea solicitare a noastră pentru a-l avea pe domnul Ministru al Transporturilor la Parlament. Cât mai amânăm aceste solicitări? Nu putem să găsim o cale să le împăcăm și pe una și pe alta?

Domnul Liviu Dragnea:

Nu știu, coordonați-vă, că chiar, sincer, nu e vina noastră!

Nu e nici un fel de refuz, practic, dar este doar de coordonare.

Domnul Iulian Bulai:

Am făcut o propunere, domnule președinte. Am făcut o propunere, vă rog s-o supuneți la vot!

Domnul Florin Iordache:

Am o propunere, domnule președinte. Eu vă rog s-o supuneți la vot, cu programul

Domnul Liviu Dragnea:

Domnul Iordache! Domnul vicepreședinte Iordache! Domnule, s-a făcut un apel în sală de solidaritate, de haideți să nu mai fiți așa răi, că toate mi se descarcă mie în cap! Fiți mai deschiși la discuții!

Eu aș vrea să Și eu vreau să vină domnul Șova în Parlament. Că poate în Parlament spune mai multe lucruri decât la televizor. Deci, chiar e de bine! Dar haideți să găsim o oarecare succesiune, să nu le înghesuim, pentru că se și canibalizează temele!

Eu zic să rămână moțiunea în sprijinul domnului Dănuț Andrușcă pentru 8 octombrie, luni, și, chiar dacă mai apare vreo solicitare de altceva, solicitarea USR-ului pentru a chema la ”Ora Guvernului” pe domnul Ministru Șova să fie prioritară. Ca să încercăm să le împăcăm pe toate.

Vă rog.

Domnul Iulian Bulai:

Domnule președinte, mă bucură foarte mult intervenția dumneavoastră.

Vă spun sincer că așa ni s-a promis aproape de fiecare dată: săptămâna viitoare, peste încă o săptămână.

Abia aștept momentul în care lucrul ăsta o să se întâmple! Și, dacă vă dați cuvântul, sper să se întâmple.

Domnul Liviu Dragnea:

Și eu abia aștept să se întâmple! Aveți încredere!

Bun. Atunci, supun la vot propunerea domnului Florin Iordache.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu un vot împotrivă, a fost aprobat punctul 1.

Punctul 2 a fost amânat.