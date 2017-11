Starea Regelui Mihai - cele mai noi informaţii. "Medicii apreciază forţa cu care luptă pentru viaţă"

Starea Regelui Mihai. Dan Bădic, unul dintre prietenii Regelui Mihai, i-ar fi spus jurnalistei Camelia Csiki că Majestatea Sa a fost până de curând conştient sută la sută.

Starea Regelui Mihai. „Principesa Margareta mi-a spus că Majestatea Sa nu a vrut să-l primească (n.r. referindu-se la Nicolae Medforth-Mills). A mai existat o întânire după ce Nicolae şi-a pierdut titlul. Trăia şi Regina Ana. Nu s-a simţit bine Regele după acea întâlnire", a spus Camelia Csiki în cadrul emisiunii "Ora Regelui", difuzată sâmbătă, 18 noiembrie, la TVR.

Starea Regelui Mihai. „Căderea fizică pe care a avut-o a fost cea mai gravă de acum. Am stat de vorbă şi cu prieteni ai Majestăţii Sale. Domnul Dan Bădic mi-a spus că Regele Mihai a fost până de curând conştient sută la sută. Şi aici e o poveste legată de ultimele apariţii în presă. Spune nepotul Regelui că la ultima vizită pe care i-a făcut-o are îndoieli că Majestatea Sa ar fi fost sau nu conştient. De aceea am ţinut să mă lămuresc şi am vorbit cu domnul Dan Bădic. Mi-a spus că era perfect conştient. Şi de ziua Majestăţii Sale au stat de vorbă. Este îngrijit de trei infirmiere, un fizioterapeut vine în fiecare zi. (...) Medicii apreciează forţa cu care luptă pentru viaţă", a mai spus jurnalista la TVR1, scrie EVZ.ro.

Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, transmite, într-un comunicat de presă, că acceptul retragerii titlurilor sale, din 2015, nu este scris de el şi nici semnat până la această oră, acuzând că medicii nu sunt lăsaţi să prezinte rapoartele despre starea Regelui Mihai.