SRI, DIPI, aeroportul din Timișoara și legătura cu noua șefă a ANAF

Un SRL cu sediul in Zona Agroindustriala Avicola Nr. 1 din localitatea Carcea, judetul Dolj, a reusit performanta a castiga un contract de aproape 22 milioane de lei cu Aeroportul International Timisoara, invingand companii de anvergura din domeniul constructiilor, precum UTI Grup, Porr Construct Bucuresti sau Constructii SA Sibiu, susține Impact Press.

Oferta castigatoare a oltenilor, de 19.020.241, 37 de lei, a fost cu aproape 100.000 de euro mai mica decat a urmatorului clasat in cadrul selectiei de oferte, UTI Grup, care a avansat un pret de 19.499.931,47 de lei. Celelalte trei competitoare, Constructii SA, Porr Construct SRL si Hidroconstructia SA, au fost descalificate din start, in conditiile in care au cerut preturi care au depasit 20 milioane de lei, fara TVA.

Investitia finantata din bani europeni a fost publicata pe SEAP inca din luna aprilie 2018, cand Aeroportul International Timisoara si-a anuntat intentia de a achizitiona lucrari de executie in vederea realizarii obiectivului denumit “Construire terminal Sosiri curse externe de pasageri”.

