Spune-mi cât dormi ca să-ți spun câtă apă trebuie să bei

Privarea de somn are o serie de efecte negative asupra organismului. Daca, in trecut, specialistii ne avertizau cu privire la legatura dintre somnul insuficient si acumularea kilogramelor in plus, medicii vin acum cu o noua atentionare: lipsa somnului creste nevoia organismului de apa.

Noi studii facute in domeniu arata ca persoanele care nu se odihnesc suficient trebuie sa suplimenteze aportul de apa consumat in mod obisnuit.

Un studiu facut recent de cercetatorii din China si SUA, care au folosit un esantion de peste 26000 de persoane, a aratat ca cei care dorm mai putin de 8 ore pe noapte prezinta semne ale deshidratarii la analiza urinei.

Specialistii banuiesc ca vasopresina este responsabila pentru aceasta deshidratare, aceasta fiind eliberata in timpul somnului. Vasopresina este un hormon antidiuretic care, in timpul somnului, are rolul de a conserva nivelul de fluide din organism, astfel incat sa previna deshidratarea. Persoanele care nu dorm suficient nu experimenteaza un nivel ridicat de vasopresina, de aici si predispozitia pentru deshidratare a acestora.

Persoanele care au declarat ca dorm doar 6 ore pe noapte au avut un nivel de deshidratare cu 16-59% mai mare decat persoanele care beneficiau de mai multe ore de somn intr-o noapte.

E nevoie de cercetari suplimentare pe aceasta tema, astfel incat oamenii de stiinta sa descopere mai multe informatii.

Efectele negative ale deshidratarii

Deshidratarea are o serie de efecte negative pentru sanatate, incepand de la slabiciune musculara si dureri de cap, si pana la oboseala cronica. Si functiile cognitive pot fi asociate cu deshidratarea acuta. Totodata, lipsa somnului are efecte similare, de aceea este foarte important ca deshidratarea si privarea de somn sa fie evitate.

Cum sa eviti deshidratarea, mai ales daca nu dormi suficient

Daca te incadrezi in categoria celor care dorm mai putin de 8 ore pe noapte, inseamna ca te poti confrunta cu deshidratarea din cauza privarii de somn. Pacientii care sufera de insomnie rareori reusesc sa doarma 8 ore intr-o noapte.

Exista, insa, o serie de strategii care te pot ajuta sa combati deshidratarea, indiferent de numarul de ore dormite:

Consuma apa din belsug, dar si ceaiuri din plante, supe si smoothie-uri – acestea mentin nivelul optim de fluide in organismul tau.

Evita cofeina si alcoolul – despre acestea se stie ca au proprietati diuretice, ceea ce inseamna ca iti pot accentua, de fapt, deshidratarea. Ceaiul negru, dar si alte bauturi care contin cofeina, au acelasi efect nedorit. Asta inseamna ca, daca pierzi o noapte, nu e indicat sa suplimentezi aportul de cafea consumat pentru a reusi sa combati oboseala, intrucat aceasta te va deshidrata si iti va accentua, de fapt, oboseala.

Inlocuieste lichidele consumate in timpul antrenamentelor sportive intense, hidratandu-te cu o bautura speciala pentru sportivi, care contine electroliti ce reduc riscul de deshidratare.

Ideal ar fi sa reusesti sa dormi 8 ore pe noapte, astfel incat sa nu ai de-a face cu efectele nedorite are noptilor pierdute. Insa daca nu ai incotro, incearca macar sa eviti deshidratarea, care nu face altceva decat sa adanceasca problemele cauzate de privarea de somn.