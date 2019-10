Anchetă la un spital din Iași, după moartea a doi bebeluși

Anchetă la Spitalul de Pediatrie "Sfânta Maria", din Iași. Doi bebeluși au murit în condiții suspecte, susține familia, la mai puțin de o lună de la internarea în unitatea medicală. Gemenii s-au născut prematur la Suceava, cu o boală a pancreasului.

Inițial au fost internați la Spitalul Județean din Suceava pentru a lua în greutate. Au stat la incubator timp de 3 luni, apoi au fost transferați la Spitalul de Pediaterie din Iași, pentru investigații suplimentare.

După trei săptămâni, gemenii au murit, la doua zile distanță unul de celălalt. Familia susține că micuții nu au fost îngrijiți corespunzător la maternitatea din Iași, de unde ar fi luat o bacterie.

Reprezentanții spitalului spun că au aflat de acest caz din presă.

"Acei doi copii au fost internati la noi in spital, am cerut foile de observatie, ca sa vedem despre ce este vorba. Parintii nu au adresat nicio hartie catre spital, sa se planga de ceva", a declarat Catalina Ionescu, director medical Spital de Pediatrie Sf. Maria Iasi.



"Astazi, la prima ora, am luat aceasta masura, de a forma o comisie sa analizeze cazul", a declarat Mihai Corneliu, manager Spitalul de pediatrie Sf. Maria Iasi.

A fost demarată o anchetă internă.