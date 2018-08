Social-democraţii, ATAC fără precedent la Dragnea: El e păpuşarul întregii acţiuni de la protest

Partidul Social Democrat din Elvetia condamna interventia in forta a Jandarmeriei, la protestul din 10 august, impotriva oamenilor care manifestau pasnic, facand uz de gaze lacrimogene, tunuri cu apa si gloante de cauciuc.

"La 10 august, aproximativ 100.000 de protestatari au urmat chemarea unui grup putin cunoscut de a se opune degradarii statului de drept si relaxarii reglementarilor anticoruptie. Dupa ce persoane mascate - protestatarii vorbesc de provocatori platiti - au folosit violenta, politia a facut uz de gaze lacrimogene, tunuri cu apa, gloante de cauciuc si, potrivit informatiilor initiale, chiar si gaze iritante impotriva demonstrantilor pasnici. Au fost afectati chiar si copii. Bilantul trist al operatiunii brutale: aproximativ 420 de demonstranti si 35 de ofiteri de politie au fost raniti, unii dintre ei grav. Pentru PS elvetian, reactia violenta total disproportionata a politiei este la fel de inacceptabila ca si motivatia politica ce ii sta la baza", afirma Partidul Social Democrat din Elvetia, intr-un comunicat semnat de consilierii nationali Martin Naef si Carlo Sommaruga si trimis Ziare.com de Asociatia Rezist Zurich.

Potrivit acestora, Liviu Dragnea este principalul vinovat pentru ceea ce s-a intamplat la protestele din 10 august.



Totodata, Partidul Social Democrat din Elvetia afirma ca, de mai bine de un an, PSD si ALDE incearca subminarea treptata a statului de drept si slabirea sistemului judiciar.



"Partidul de guvernamant postsocialist PSD impreuna cu partenerii lor de coalitie "liberali" ALDE sunt de mai mult de un an angajati in subminarea treptata a statului de drept si in slabirea sistemului judiciar. Ei fac tot posibilul pentru ca Directia Nationale Anticoruptie, sprijinite de UE, sa functioneze in gol. PSD este complet neimpresionat de protestele masive care au scos deja deja sute de mii de cetateni in strada in 2017. Papusarul intregii actiuni este Liviu Dragnea, liderul partidului postsocialist PSD, partid aflat la guvernare impreuna cu ALDE din anul 2017. Dragnea controleaza guvernul, insa nu poate fi prim-ministru din cauza cazierului judiciar. Condamnat definitiv inaintea ultimelor alegeri la doi ani de inchisoare pentru frauda electorala, el a primit in iunie 2018 o noua sentinta de trei ani de inchisoare pentru coruptie", se precizeaza in comunicat.



Partidul Social Democrat din Elvetia subliniaza ca "ultimele atacuri ale guvernului lui Dragnea asupra sistemului judiciar vizeaza prevenirea transformarii ultimei condamnari intr-o condamnare definitiva si investigarea mai larga in jurul afacerilor sale".