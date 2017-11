Simona Ionescu: Cum a fost eliminat Tineretul liber din calea politicienilor și predat lui Vîntu

Jurnalista Simona Ionescu scrie în EVZ.ro despre cum a fost Tineretul Liber ”eliminat din calea politicienilor și predat mogulului Sorin Ovidiu Vîntu”.

La începutul anului 1991 existau trei mari cotidiane naționale: Adevărul (fostul Scânteia al PCR), România liberă (al FDUS) și Tineretul liber (fostul ziar Scânteia tineretului, cu al său uluitor supliment literar și artistic SLAST, coordonat de Ion Cristoiu) și un ziar al Bucureștiului, Libertatea, fosta Informația Bucureștiului. Toate se privatizaseră prin împărțirea acțiunilor către vechii angajați. În 1991 se cocea apariția unui alt ziar, deoarece în toamna lui 1990, Horia Alexandrescu plecase de la Tineretul liber, unde coordonase secția Sport, și urma să lanseze Curierul național.

.....

Prima încercare de vânzare a ziarului l-a avut ca protagonist pe un controversat om de afaceri al momentului, Lucian Cornescu- Ring. Directorul general și alți câțiva acționari majoritari hotărâseră tranzacția și încercau să-i convingă și pe ceilalți deținători de acțiuni să-i vândă lui Cornescu, motivând că, în ciuda celor 600.000 de exemplare tiraj ne paște falimentul. Noi, ziariștii sosiți în redacție după 1990, eram revoltați pentru că eram convinși că, după fenomenul Piața Universității și mineriade această tranzacție reprezenta o ingerință politică.

Totul a eșuat însă, într-o conferință de presă memorabilă. Probabil că unii dintre cititori își mai amintesc imaginile filmate și prezentate la televizor, când ziaristul Marius Stoian i-a luat din mână dolarii lui Lucian Cornescu Ring (venit să ne arate că are cu ce să plătească!) și i-a aruncat în față, spunându-i că nu poate cumpăra ca la piață un ziar liber. Marius, care nu era acționar, fiind doar de un an și ceva în redacție, avea susținerea redactorului șef de atunci, Aurel Perva.

Vânzarea a căzut, jurnaliștii de la Tineretul Liber refuzând să-și dea acțiunile

.....

A venit, însă, ziua în care acționarii i-au vândut ziarul lui George Pădure, un apropiat al partidului lui Ion Iliescu. Se făcuse remarcat prin înființarea magazinului de electronice și electrocasnice GEPA. Era un magnat. Dar și un cal troian politic într-o lumea a presei libere. Atunci, însă, în primul an, era greu să te prinzi de intențiile noului patron care-ți promitea investiții și prosperitate. Când am văzut că patronul începe să scrie într-un anume fel în ziar și când ne-am trezit cu o listă de anchete comandate, am hotărât să plec la Evenimentul zilei.

George Pădure nu a fost în stare să facă nimic util cu Tineretul liber, chiar dacă a apelat la Ilie Șerbănescu și Ion Cristoiu. La un moment dat, cineva a schimbat strategia. Iar în anul 1996, ziarul a fost îngropat. Patronul de la GEPA l-a vândut lui Sorin Ovidiu Vîntu, care avea deja pregătite actele pentru un nou nume.

SOV a ras Tineretul liber și a pus în locul lui „Curentul”, marcă achiziționată pe bani grei. Fosta redacție Tl, câtă a rămas după preluarea de către Pădure, s-a răspândit, așa cum v-am arătat mai sus. Sorin Ovidiu Vîntu deschidea drumul mogulilor către presă. Va rămâne în istoria jurnalismului de după 1989 ca fiind primul patron din sfera aceasta. SOV a construit în jurul unui ziar un întreg imperiu.

