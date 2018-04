Simona Halep. Vestea pe care Simona Halep le-a dat-o românilor înainte de Fed Cup

Simona Halep

Echipa de Fed Cup a României va înfrunta Elveţia în barajul pentru promovarea în Grupa Mondială I a Fed Cup, în acest weekend, la Cluj.

Simona Halep consideră că România se bucură de o generaţie de excepţie la fete.

"Eu cred că este cea mai bună generaţie, au mai fost două jucătoare în Top 10, Irina Spârlea şi doamna Ruzici, mereu cred că am avut fete în tenis, iar acum la băieţi e Marius Copil, care vine destul de puternic. Sper să fie şi mai multe jucătoare, junioarele să muncească mult, să aibă încredere că se poate orice şi să avem mereu echipă aşa puternică la Fed Cup, România să aibă jucătoare bune.

Cu siguranţă va fi ceva deosebit, mereu este o atmosferă plăcută. Chiar şi data trecută, când am venit ca spectator, a fost incredibil şi vreau să le mulţumesc tuturor pentru faptul că vin la meciuri mereu, sunt atât de pozitivi şi ne susţin indiferent de orice. Îi aştept cu mare drag în weekend să ne susţină şi sper să fie bine pentru noi şi pentru români. E greu şi pe teren, am emoţii, îmi doresc foarte mult să câştig meciurile pe care le joc. În tribună am emoţii pentru jucătoarele din teren, e diferit, dar e la fel de plăcut", a spus Simona Halep, preluată de Digisport.