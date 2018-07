Simona Halep – Su-Wei Hsieh // Halep a fost eliminată neașteptat de la Wimbledon 2018

Simona Halep

Simona Halep a pierdut sâmbătă cu 6-3, 4-6, 5-7 meciul împotriva jucătoarei din Taiwan Su-Wei Hsieh în turul 3 al turneului Wimbledon.

Simona Halep --- LIVE UPDATE // Simona Halep – Su-Wei Hsieh // Wimbledon 2018:

Simona Halep a făcut un joc mediocru și a întâlnit o jucătoare ambițioasă, care a sperat până la capăt în șansa sa. La finalul unui meci cu multe întorsături de situație, în care Halep a servit pentru meci, românca a pierdut în mod surprinzător.

Într-un moment în care conducea cu 5-2, setul 3 părea ca și câștigat de Halep. A pierdut apoi 5 game-uri consecutive și, odată cu acestea, șansa de a accede în turul 4 în turneul pe iarbă, într-un moment în care aproape toate marile sale adversare fuseseră eliminate.

17.26. 5-7 Hsieh a câștigat setul și meciul cu Simona Halep!!!

17.20 5-6 Hsieh face break-ul și servește pentru meci. Simona nu își revine.

17.14 5-5 Un game echilibrat, foarte disputat, dar pierdut în cele din urmă se Halep.

17.10 5-4 Simona a servit pentru meci, dar nu a reușit să câștige game-ul.

17:00 5-2. Game Halep

Halep câștigă trei game-uri la rând și este acum la un singur pas de câștigarea partidei.

16:55 4-1. Simona Halep, tot mai aproape să câștige meciul.

16:36 6-3, 4-6, 2-0. Simona începe bine setul decisiv și reușește break-ul.

16:24 SET HSIEH! Su-Wei Hsieh egalează situația la seturi după ce reușește să se impună cu 6-4.



16:21 6-3, 4-5. Break Hsieh! Simona trece printr-o perioadă mai puțin bună, iar jucătoarea din Taiwan reușește două puncte la rând.

16:14 6-3, 4-3 Game Halep! Moment important, în care Simona a forțat pentru a nu pierde avantajul. Este clar că românca e avantajată de schimburile lungi de pe fundul terenului.

16:09 6-3, 3-3 Break Halep! Simona a lovit mai lung, iar Hsieh a fost deseori în defensivă, o situație care nu o avantajează.

16:06 6-3, 2-3 Game la 15 pentru Halep!

16:02 6-3, 1-3 Game Hsieh! Mulți spectatori și telespectatori sunt nemulțumiți de multitudinea de erori neforțate făcute de cele două jucătoare.

15:58 6-3, 1-2 Break Hsieh! Halep a fost neinspirată la fileu. După ce nu a reuşit să închidă punctul cu smash-ul, românca i-a lăsat mult spațiu taiwanezei pentru un passing în lung de linie câştigător.

Media serviciului pentru Halep este de numai 149 de kilometri pe oră.

15:55 6-3, 1-1 Game Hsieh! Su-Wei nu a avut emoții, întrucât serviciul în exterior a dat roade.

Game Halep! Un serviciu mult mai solid pentru Halep, care nu a pierdut niciun punct cu mingea a doua – zona nevralgică în primul set.

15:49 Simona Halep a reușit 5 lovituri câștigătoare și a comis 8 erori neforțate, iar Su-Wei Hsieh a avut 8 puncte direct câștigătoare și 19 erori neforțate.

15:47 6-3 Break și set, Simona Halep! Primul set a durat 41 de minute.

15:44 5-3 Game Halep! După aproximativ șase minute și mai multe egalități la 40, Simona face diferența cu forehand-ul. Hsieh a avut o șansă de break.

15:36 4-3 Game Hsieh! Halep a ratat o șansă de break. Calitatea jocului este în continuare scăzută.

15:28 4-2 Game Halep! Simona își face pentru prima dată serviciul, după un game lung, ajuns la 40-40.

15:25 3-2 Break Halep! Hsieh continuă să greșească. Partida are un ritm scăzut, iar schimburile sunt scurte.

2-2 Break Hsieh! Halep a câștigat doar două puncte cu serviciul, iar la minge de break a comis o dublă greșeală.

2-1 Break Halep! Simona câștigă un prim schimb de mingi foarte lung, din defensivă, cu 21 de lovituri. Hsieh are deja 6 erori neforțate, dintre care 5 cu forehand-ul atipic, pe care îl execută cu ambele mâini.

1-1 Break Hsieh! Românca nu și-a găsit cadența la serviciu și nu a reușit să câștige niciun punct.

1-0 Break Halep! Simona a ratat trei șanse de break, dar a fructificat-o pe cea de-a patra. Jucătoarea din Taiwan a trimis mingea în fileu cu reverul.

Simona Halep --- UPDATE // Meciul a început.

Cele două jucătoare și-au încheiat încălzirea. Su-Wei Hsieh va începe la serviciu, scrie realitateasportiva.net.

Simona Halep --- UPDATE // Partida începe în curând.

Simona Halep, lider în clasamentul WTA, o va întâlni pe Su-Wei Hsieh (numărul 48 în lume), din Taiwan. Va fi primul meci al zilei de pe terenul 1.

Dacă se va califica în runda următoare, Simona Halep va juca împotriva învingătoarei din partida Dominika Cibulkova (Slovacia, locul 33 WTA) – Elise Mertens (Belgia, locul 15 WTA).

„Este foarte talentată și are un joc foarte dificil. Dă cu două mâini ambele lovituri. Cum am spus, pe iarbă orice se poate întâmpla. O să încerc să fiu agresivă, să merg spre fileu cât se poate de mult și să fiu curajoasă, adică să lovesc toate mingile, să joc inteligent. Sunt sigură că din deplasare i-ar fi mai greu să dea cu două mâini”, a spus Simona Halep, referindu-se la jucătoarea din Taiwan.

Singura întâlnire anterioară dintre Simona Halep și Su-Wei Hsieh a fost câștigată de Simona, în 2013: 6-7, 6-1, 6-2, în primul tur de la Cincinnati.

În turul 2, Simona Halep a trecut reativ ușor de Saisai Zheng. Simona Halep a avut emoții doar în primul set cu Saisai Zheng, pentru ca apoi să nu-i mai lase nicio șansă chinezoiacei. La final, liderul mondial a explicat cum a revenit spectaculos, reușind 10 game-uri la rând.

„Nu a fost ușor pentru mine în primul set, dar apoi nu am mai greșit și am încercat să lovesc mai moale. Nu am mai riscat atât de mult.

Mă simt bine, dar nu știi niciodată cum e pe o astfel de suprafață (n.n. iarbă), apar multe surprize, dar voi crede în șansa mea și în următorul meci”, a spus Simona Halep, la finalul meciului.

Hsieh e încrezătoare că o poate învinge pe Halep

Simona Halep, liderul clasamentului mondial, va juca împotriva taiwanezei Su-Wei Hsieh (locul 48 WTA) în turul 3 al turneului de la Wimbledon. După ce șapte dintre primele zece jucătoare ale lumii au fost eliminate, Hsieh este încrezătoare în șansele ei pe iarbă împotriva româncei.

Partida va începe la ora 15:00, pe Terenul 1 al complexului sportiv de la Londra.

„Nu am mai învins nicio jucătoare din Top 10, aşa că nu e treaba mea să mă gândesc la asta. Dar se pare că pe iarbă oricine are șanse împotriva unei jucătoare din Top 10, aşa că este un semn bun. Trebuie să joc foarte bine pentru a avansa în turneu. Va fi un meci foarte greu, dar trebuie să mă relaxez și să pun în aplicare stilul meu de joc. Mă voi bucura de meci și de atmosfera din tribune, nu contează dacă pierd sau câștig. Dacă voi da totul, voi fi mulțumită„, a declarat Hsieh pentru AFP.

Doar trei dintre primele zece jucătoare ale lumii au rămas în competiția pe iarbă din Marea Britanie – Simona Halep, Karolina Pliskova și Angelique Kerber. Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Caroline Garcia, Garbine Muguruza, Petra Kvitova și Madison Keys au fost eliminate înainte de optimi.

„Este bine că putem să vedem un joc mai variat. Înainte erau întotdeauna Maria Şarapova, Victoria Azarenka, Serena Williams. Acum, avem mai multe fete tinere, care le vor oferi oportunităţi diferite de a concura celorlalte jucătoare. Apar multe fete tinere care evoluează cu forţă şi încearcă din răsputeri să câştige fiecare meci„, a declarat Su-Wei Hsieh.

