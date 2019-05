Prima reacție a Simonei Halep, după calificarea în finală la Madrid

Simona Halep a trecut în semifinalele de la Madrid de Belinda Bencic, scor 6-2, 6-7(2), 6-0 și va juca finala din capitala Spaniei pentru a patra oară. Pentru a redeveni lider mondial, Simona Halep, actualmente locul 3, trebuie să câștige turneul de la Madrid.

Simona Halep (locul 3 WTA) s-a calificat în finala turneului de la Madrid, dotat cu premii totale în valoare de 7.021.128 dolari, după ce a învins-o pe elveţianca Belinda Bencic (locul 18 WTA), în trei seturi, scor 6-2, 6-7, 6-0.

Prima reacție a Simonei Halep, conform Digi: "Mă simt puţin obosită, pentru că a fost un meci intens, iar ea a jucat foarte rapid. După ce am pierdut al doilea set, m-am liniştit puţin şi am deschis mai mult terenul, pentru că nu puteam domina meciul din spatele terenului, şi am fost mai agresivă".

Sportiva în vârstă de 27 de ani a continuat: "O finală este diferită, va trebui să mă concentrez, la fel cum am făcut-o toată săptămâna. Voi da maximum să câștig un nou trofeu aici, dar nu pun presiune pe mine".

Adversara Simonei Halep se va decide după duelul Sloane Stephens (8 WTA) - Kiki Bertens (7 WTA), care va avea loc în această seară.