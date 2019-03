Simona Halep a vorbit despre nervii pe care şi i-a făcut la Miami

Simona Halep

Simona Halep va juca în noaptea de joi spre vineri în semifinale la Miami, împotriva Karolinei Pliskova (7 WTA).

În sferturi, contra chinezoaicei Qiang Wang, românca a avut o ieşire nervoasă la adresa antrenorului ei, dar şi a celorlaţi membri din staff, cărora le-a cerut ba să nu se mai bucure, ba să aplaude.

Simona Halep a vorbit azi despre starea ei mentală.

"Am fost dominată de negativism, dar am fost capabilă să opresc această tendinţă şi apoi a fost mult mai bine, m-am concentrat asupra jocului şi lucrurile s-au îndreptat. Oricum, în ce priveşte negativismul, am făcut mari progrese. În ultimii doi ani, n-am pierdut prea multe partide din această cauză, ci doar pentru că n-am jucat destul de bine. Aşa că partea mentală e în regulă acum, cel puţin asta simt“, a explicat Simona Halep, preluată de Digisport.