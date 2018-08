Simona Halep, luată peste picior de Maria Şarapova. Rusoaica, foarte arogantă

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a fost eliminată de Kaia Kanepi (33 de ani, 44 WTA), scor 2-6, 4-6, în primul tur de la US Open.

Numărul 1 WTA a venit cu explicaţa eliminării, după meci. Simona Halep a spus că nu s-a acomodat deloc cu zgomotul din New York.

"Nu am jucat niciodată cel mai bun tenis aici, la US Open, chiar dacă am ajuns și în semifinale în edițiile trecute. Simt că jocul meu nu este la nivel maxim, deși fac tot posibilul. Poate de vină este zgomotul din tribună, orașul mult prea gălăgios. Este un cumul de factori. Eu sunt o persoană liniștită, prefer locurile mai mici și liniștite. Vreau doar să evidențiez că jocul meu nu este la potențial maxim aici", a spus Simona Halep.

Maria Şarapova, care în turul II al turneului de la Flushing Meadows o va întâlni pe Sorana Cîrstea, vineri, a fost ironică la adresa Simonei Halep.

"E ceva mai mult zgomot acolo decât pe alte terenuri pe care am jucat. E însă parte din US Open. Nu te poți speria de zgomot dacă vrei să fii campion în New York, nu-i așa? Trebuie să îmbrățișezi atmosfera, e multă energie aici, indiferent de arenă", a spus Maria Şarapova.