Simona Halep. Ce lovitură. La un pas de abandon!

Simona Halep

Simona Halep şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), după ce a câştigat titlul la Montreal, duminică, printr-o victorie cu 7-6 (6), 3-6, 6-4 în faţa americancei Sloane Stephens.

Simona Halep este lider mondial pentru a 41-a săptămână şi ocupă locul 11 într-o ierarhie all-time, fiind în urmărirea belarusei Victoria Azarenka, care a stat 51 de săptămâni pe prima poziţie a clasamentului WTA.

Totuşi, la Montreal, Simona Halep a fost la un pas să abandoneze după meciul cu Anastasia Pavlyuchenkova, din cauza accidentărilor şi a epuizării fizice.

"După ce am jucat peste trei ore cu Anastasia Pavlyuchenkova, m-am dus la Darren şi i-am spus: "Nu mai pot. Nu mai ies pe teren cu Venus". Am stat câteva ore între meciuri şi lucrurile au fost şi mai rele. Am adormit, iar când m-am trezit simţeam că abia mă pot mişca. Am zis să încerc, totuşi, şi am decis să ies pe teren. Când am văzut că şi Venus se resimte şi ea, am decis să împing, să trag de mine. După acel meci, a doua zi m-am simţit mult mai bine", a spus Simona, în cadrul WTA Insider Podcast, preluat de Digisport.