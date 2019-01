Simona Halep face spectacol la Cluj: "Abia aștept". Anunț de ultimă oră

Simona Halep

Simona Halep (27 de ani, locul 3 WTA) vine la Cluj, la Sports Festival, alături de nume importante din tenisul mondial.

În luna iunie, la Cluj-Napoca, vor fi prezente nume importante ale tenisului mondial, care se vor confrunta într-un duel de zile mari. Vor fi prezenți numărul 3 mondial, Simona Halep, Marius Copil, Flavia Pennetta și Fabio Fognini.

Întâlnirea dintre echipa României și echipa Italiei va avea loc pe 15 iunie, în cadrul ediției a 2-a a festivalului și per total, în terenul BT arena vor fi 39 titluri ATP sau WTA, din care 3 turnee de Grand Slam și peste 55 milioane $ încasări din premii.

Confruntarea dintre echipa României și Echipa Italiei cuprinde 3 meciuri:

simplu feminin: Simona Halep vs. Flavia Pennetta

simplu masculin: Marius Copil vs. Fabio Fognini

dublu mix: Simona Halep, Marius Copil vs. Flavia Pennetta, Fabio Fognini

Simona Halep este una din cele mai valoroase sportive din istoria României. În această săptămână se împlinesc 5 ani de când e în TOP 10 WTA. Actualmente locul 3 în lume, Halep a fost pe primul loc mondial, după ce anul trecut a câștigat turneul de Grand Slam de la Roland Garros și are 18 titluri WTA.

Simona Halep s-a întâlnit cu Flavia Pennetta în teren de 6 ori până acum, scorul confruntărilor fiind 4-2 în favoarea Flaviei.

Marius Copil se află în prezent la cea mai bună clasare din cariera sa: el a urcat patru poziții în clasamentul ATP, de pe locul 60 pe 56, după ce a ajuns în turul secund la Australian Open.

Soții Flavia Pennetta și Fabio Fognini sunt unii din cei mai buni jucători de tenis ai ultimilor ani, au prezențe constante în fazele finale ale marilor turnee. Pennetta a fost prima jucătoare din Italia care a reușit să ocupe locul 1 în clasamentul mondial de tenis, iar Fognini are 9 titluri ATP (din care 1 turneu de Grand Slam la dublu). Este momentan pe locul 15 ATP, având cea mai buna clasare a carierei pe locul 13 ATP. Câștiguri sale din tenis sunt de peste 11.5 mil $ și nu în ultimul rând a reușit 3 VICTORII împotriva lui RAFAEL NADAL!

Simona Halep: “Abia aștept să ne revedem la Cluj. Pe 15 iunie voi fi prezentă la SPORTS FESTIVAL. Împreună cu Marius Copil voi juca împotriva lui Fabio Fognini și a Flaviei Pennetta la BT Arena. Vă aștept cu mare drag!”

Marius Copil: Mă bucur că anul acesta fac parte din acest proiect SPORTS FESTIVAL și că voi face echipă cu Simona, care nu mai are nevoie de nicio descriere pentru că deja o știm cu toții. O să avem un meci cu Fabio Fognini și Flavia Pennetta care a câștigat un Grand Slam, iar Fognini este unul dintre cei mai carismatici jucători. Joacă ca un adevărat italian pe teren și cred că va fi un spectacol frumos. Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați gândit la mine și că m-ați chemat.

Andrei Pavel, ambasador SPORTS FESTIVAL: Eu mă simt deja acasă la SPORTS FESTIVAL. Atmosfera de la Cluj e unică. Am avut plăcerea să fiu parte din prima ediție a festivalului și mă întorc cu mare plăcere aici alături de Marius și Simona în 2019!

Mirel Alexa, Director Executiv SPORTS FESTIVAL: Încă de la prima ediție SPORTS FESTIVAL am avut sportivi de marcă invitați să facă spectacol la Cluj, Generația de Aur a fotbalului românesc, legendele Barcelonei, frații Bryan, Goran Ivanisevic, Andrei Pavel. În 2019 punem din nou tenisul în lumina reflectoarelor și credem că va fi unul dintre cele mai frumoase evenimente ale anului. Simona este mereu așteptată și primită cu multă căldură la Cluj! Pe lângă invitații de marcă, Marius Copil, Flavia Penneta și Fabio Fognini, vom avea și alți invitați surpriză în cadrul show-ului de tenis. După cum am obișnuit deja, pregătim un adevărat spectacol.

Biletele pentru meciul de tenis se pun în vânzare astăzi, 29 ianuarie 2019, începând cu ora 14.00 pe sportsfestival.com și pe entertix.ro. Primele 2.000 de bilete vor fi disponibile la prețuri speciale de Early Bird: 40 RON categoria III, 80 RON categoria II și 120 RON categoria I. După epuizarea primelor 2.000 de bilete, prețul biletelor va crește ușor, respectiv: 60 RON categoria III, 100 RON categoria II și 160 RON categoria I.

Sursa: comunicat realitateadecluj.net

.